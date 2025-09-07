Menü Kapat
Evinde eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren başkomiser hakkında karar çıktı

Elazığ'da öğle vakti evine giden başkomiser, içeride eşiyle yakaladığı şahsı silahıyla vurarak öldürdü. Yasak aşk cinayetinin ardından gözaltına alınan başkomiser hakkında karar çıktı.

Evinde eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren başkomiser hakkında karar çıktı
07.09.2025
07.09.2025
'da dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'ndeki evine giden başkomiser M.K. hayatının şokunu yaşadı. Eve giren M.K., içeride eşini O.Ö. (44) isimli bir erkekle yakaladı.

BAŞKOMİSER KURŞUN YAĞDIRDI

Evde çıkan kavga sonucu belinden silahını çıkaran başkomiser M.K., kendisine bıçakla saldıran O.Ö. isimli şahsa defalarca ateş etti. Başından vurulan O.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Evinde eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren başkomiser hakkında karar çıktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evinde eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren başkomiser hakkında karar çıktı

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR

Yasak cinayetinin ardından gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan başkomiser, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da yasak aşk vahşeti! Başkomiser kurşun yağdırdı: 1 ölü
