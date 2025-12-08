Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifası: Tribünler devrede!

Beşiktaş ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 2-2 berabere kaldı. Esasen ise Beşiktaş'ın bir türlü zirve yarışına dahil olamadığı dönemde, siyah beyazlı tribünler de maç sonunda devreye girdi ve alınan skorlara büyük tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN SERGEN YALÇIN'A İSTİFA ÇIKIŞI

Beşiktaş'n inişli çıkışlı zamanlarına bir maç daha eklenirken, tribünler de sürece karşı olumsuz tavır aldı! Siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının berabere bitmesiyle birlikte hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a seslendi ve değişim zamanının geldiği mesajını verdi.

SERGEN YALÇIN VE BEŞİKTAŞ'TAKİ İKİNCİ DÖNEMİ

Beşiktaş'taki ilk döneminde şampiyonluk yaşadıktan sonra ikinci görev süresi sıkıntılı ilerleyen Sergen Yalçın; şu ana kadar 14 maça çıkmış ve 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 de beraberlik almıştı.