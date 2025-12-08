Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifası: Tribünler devrede!

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının son düdüğüyle birlikte taraftarlardan istifa isteği geldi. Beşiktaş tribünleri, hem yönetim için hem de Sergen Yalçın için uzun süre istifa tezahüratları yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifası: Tribünler devrede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 22:08
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 22:08

Beşiktaş ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 2-2 berabere kaldı. Esasen ise Beşiktaş'ın bir türlü zirve yarışına dahil olamadığı dönemde, siyah beyazlı tribünler de maç sonunda devreye girdi ve alınan skorlara büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifası: Tribünler devrede!

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDEN SERGEN YALÇIN'A İSTİFA ÇIKIŞI

Beşiktaş'n inişli çıkışlı zamanlarına bir maç daha eklenirken, tribünler de sürece karşı olumsuz tavır aldı! Siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının berabere bitmesiyle birlikte hem yönetime hem de Sergen Yalçın'a seslendi ve değişim zamanının geldiği mesajını verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifası: Tribünler devrede!

SERGEN YALÇIN VE BEŞİKTAŞ'TAKİ İKİNCİ DÖNEMİ

Beşiktaş'taki ilk döneminde şampiyonluk yaşadıktan sonra ikinci görev süresi sıkıntılı ilerleyen Sergen Yalçın; şu ana kadar 14 maça çıkmış ve 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 de beraberlik almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF NEDİR?
Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Kartal, Avrupa bileti için mücadele ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan VAR tepkisi!
Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.