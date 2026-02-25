Balıkesir'de düşen F-16 uçağında şehit olan Binbaşı İbrahim Bolat ebediyete uğurlandı

Kategoriler
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden gece saat 00.50 sıralarında havalanan F-16 tipi savaş uçağının kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında düşmesi sonucu şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirildi.
Şehidin naaşının Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirilmesiyle yapılan törende kızı ve eşinin kederli görüntüsü yürek burkarken ailesi, gözyaşlarını tutamadı.
Çiğli'deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü.
Cami bahçesinde tabuta sarılan şehit eşinin "Ben seni öperek yolladım, nasıl bırakacağım?" diye sorması ise cenaze töreninin hüznünü artırdı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene İzmir Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.