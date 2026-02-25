Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Balıkesir'de düşen F-16 uçağında şehit olan Binbaşı İbrahim Bolat ebediyete uğurlandı

Balıkesir'de eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı İzmir'de toprağa verildi. Şehidin ardından eşinin ve kızının döktüğü gözyaşlarıysa törene damga vurdu.

25.02.2026
25.02.2026
9. Ana Jet Üssü'nden gece saat 00.50 sıralarında havalanan F-16 tipi savaş uçağının kalkıştan 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında düşmesi sonucu şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Ana Jet Üssü'ne getirildi.

Balıkesir'de düşen F-16 uçağında şehit olan Binbaşı İbrahim Bolat ebediyete uğurlandı

TÖRENDE EŞİ VE KIZININ KEDERLİ HALİ YÜREK BURKTU

Şehidin naaşının Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirilmesiyle yapılan törende kızı ve eşinin kederli görüntüsü yürek burkarken ailesi, gözyaşlarını tutamadı.

Balıkesir'de düşen F-16 uçağında şehit olan Binbaşı İbrahim Bolat ebediyete uğurlandı

"BEN SENİ ÖPEREK YOLLADIM, NASIL BIRAKACAĞIM"

Çiğli'deki evinde helallik alınmasının ardından şehit pilotun cenazesi, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü.

Cami bahçesinde tabuta sarılan şehit eşinin "Ben seni öperek yolladım, nasıl bırakacağım?" diye sorması ise cenaze töreninin hüznünü artırdı.

Balıkesir'de düşen F-16 uçağında şehit olan Binbaşı İbrahim Bolat ebediyete uğurlandı

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

