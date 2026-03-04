Trafik magandalarını yeni cezalar da caydırmadı! Kamyoneti yumrukladı, zor sakinleştirildi

Türkiye'de en fazla tartışma ve kavganın yaşandığı yollarda trafik kavgaları arttırılan cezalara rağmen bir türlü önlenemiyor! Aydın'ın Efeler ilçe merkezi Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkiinde maganda dehşeti yaşandı. Ara sokakta bekleyen kamyonetin arkasında duran otomobilin sürücüsü, kamyonet sürücüsünün kendisine el kol hareketi yaptığını iddia ederek öfkeyle kamyonete koşarak cama vurmaya başladı. Kamyonetin kapısına tekmeleyip kapıyı açmaya çalışan ve sürücünün de kapıyı açmasını isteyen şahsı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gergin anlar, başka bir araçta bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.