Ataşehir'deki magandaları travmaya sokacak ceza! Bir daha araçtan inemeyecekler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Ataşehir'de önceki gün yaşanan olayda; dar sokakta karşılaşan iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavga sırasında ise bir kişi diğer şahıslar tarafında feci şekilde darbedildi.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tarafların güçlükle ayrıldığı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayda yaralanan Y.Y. ve A.Y.'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Görüntülerin ardından başlatılan incelemelede; A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli şahısların araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan şahıslarla tartıştıkları; ardından araçtan inen 3 şahsın ellerindeki sopalarla saldırdığı belirlendi.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu sopalı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden İ.A. (46) yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; "Sürücü belgesiz araç kullanmak", "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Yasak yerlerde duraklamak" gibi maddelerinden toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. isimli şahıs ise "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.