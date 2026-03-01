Eski eşi ile oğluna dehşeti yaşattı! Cani adam otomobille ezmeye çalıştı: O anlar kamerada

İzmir'in Menemen ilçesinde 2 Kasım 2025 tarihinde Hamit Göksel Y. isimli şahıs, yol kenarında yürüyen eski eşi Hatice E. ile oğulları K.Y'ye otomobiliyle çarptı. Kazada yaralanan kadın ve oğulları sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası tutuklanan Hamit Göksel Y. hakkında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğa ve eski eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hamit Göksel Y. hakkında 21 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olayın yaşandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde; Hamit Göksel Y'nin otomobiliyle yol kenarında yürüyen eski eşi Hatice E. ile 8 yaşındaki oğulları K.Y'ye çarpması yer aldı. Sürücünün, iki kişiye çarptıktan sonra uzaklaşması da kamera tarafından kaydedildi.