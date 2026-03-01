Halef dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz resmini Koruncuk Vakfı'na bağışladı

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde Aybuke Pusat ve İlhan Şen ile başrolü paylaşan Biran Damla Yılmaz, oyunculuğunun yanı sıra resim yeteneğiyle ön plana çıktı. Yılmaz, yaptığı bir resmi Koruncuk Vakfı'na bağışladı.

BİRAN DAMLA YILMAZ'DAN ANLAMLI HAREKET

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Halef” dizisinin Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz, destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Oyunculuğun yanı sıra resim yeteneğiyle de dikkat çeken Yılmaz, yaptığı bir resmi Koruncuk Vakfı’na bağışladı.

SERGİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK

Sergi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında Teşvikiye Işık Galeri’de açılıyor. Biran Damla Yılmaz’ın Şanlıurfa’daki iş programına göre katılacağı sergide Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer, Kaan Yıldırım’ın kardeşi Nilüfer Yıldırım, Deniz Pelister, Ece Yüksekkaya, İrem Mimaroğlu, Mesude Künen ve Tuba Geçgel de yer alacak.