Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Halef dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz resmini Koruncuk Vakfı'na bağışladı

Oyunculuğunun yanı sıra resim yeteneğiyle de bilinen Biran Damla Yılmaz'dan anlamlı bir bağış geldi. Yılmaz, yaptığı resmi Koruncuk Vakfı'na bağışladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Halef dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz resmini Koruncuk Vakfı'na bağışladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 13:18

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde Aybuke Pusat ve İlhan Şen ile başrolü paylaşan , oyunculuğunun yanı sıra yeteneğiyle ön plana çıktı. Yılmaz, yaptığı bir resmi Koruncuk Vakfı'na bağışladı.

BİRAN DAMLA YILMAZ'DAN ANLAMLI HAREKET

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Halef” dizisinin Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz, destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Oyunculuğun yanı sıra resim yeteneğiyle de dikkat çeken Yılmaz, yaptığı bir resmi Koruncuk Vakfı’na bağışladı.

Halef dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz resmini Koruncuk Vakfı'na bağışladı

SERGİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK

Sergi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında Teşvikiye Işık Galeri’de açılıyor. Biran Damla Yılmaz’ın Şanlıurfa’daki iş programına göre katılacağı sergide Kaan Urgancıoğlu’nun eşi Burcu Denizer, Kaan Yıldırım’ın kardeşi Nilüfer Yıldırım, Deniz Pelister, Ece Yüksekkaya, İrem Mimaroğlu, Mesude Künen ve Tuba Geçgel de yer alacak.

Halef dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz resmini Koruncuk Vakfı'na bağışladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pelin Karahan’dan itiraf üstüne itiraf! “Yüzleşmekten hep kaçtım”
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasemin Sakallıoğlu giyimini beğendiği iki ünlü ismin Rachel Araz Kiresepi ile Yasemin Ergene olduğunu duyurdu
ETİKETLER
#biran damla yılmaz
#Resim
#sanat
#Halef
#Koruncuk Vakfı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.