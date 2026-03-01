Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Yasemin Sakallıoğlu giyimini beğendiği iki ünlü ismin Rachel Araz Kiresepi ile Yasemin Ergene olduğunu duyurdu

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni oyuncu için kıyafet bakmaya geldiğini belirten Sakallıoğlu, "Montu aldım 10 sene giyerim. Ayakkabıyı 20 sene giyerim. Vintage'a dönebilecek şeyler alıyorum, paraları boşuna vermeyeyim. Biraz cimriyim" ifadelerini kullandı. Komedyen giyimine hayran olduğu ünlü isimlerin ise Rachel Araz Kiresepi ile Yasemin Ergene olduğunu belirtti.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; , eşi Burak Yırtar ile birlikte 'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, "4 Mart'ta Bostancı'da gösterim var. O yüzden provaya geldim. Hep takım elbise giyiyorum. Yine takım elbise giyeceğim" dedi.

GİYİMİNE HAYRAN OLDUĞU KADINLARI SIRALADI

Yasemin Sakallıoğlu, itiraflarını sıralarken kıyafete çok para harcamadığını belirtti. Sakallıoğlu, "Aynı şeyleri tekrar tekrar giyme modası geldi. Ünlüler keşke aralarında kıyafetleri değiştirse... Batıyoruz, kimsenin evi barkı yok. Herkesin çantası, ayakkabısı ve elbisesi var" diyerek espri yaptı. Sakallıoğlu, ayrıca Rachel Araz Kiresepi ile Yasemin Ergene'nin giyimine hayran olduğunu belirtti.

YASEMİN SAKALLIOĞLU: BİRAZ CİMRİYİM

alışverişlerinde harcamalarına dikkat ettiğini söyleyen Sakallıoğlu, "Arada pahalı şeyler alıp, uzun süre giyiyorum. Akıllıca alışveriş yapıyorum. Bir kere giyinip atılacak şeye çok para vermem. Montu aldım 10 sene giyerim. Ayakkabıyı 20 sene giyerim. Vintage'a dönebilecek şeyler alıyorum, paraları boşuna vermeyeyim. Biraz cimriyim" ifadelerini kullandı.

