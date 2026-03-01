Hayat Bilgisi'nin Ürperi'sinin son hali ortaya çıktı

Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Ümit Erdim ve Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi 2003 ile 2006 yılları arasında yayınlandı. Senaryosunu Gani Müjde'nin yaptığı dizide Ürperi karakteriyle yer alan Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıktı.

HAYAT BİLGİSİ'NİN ÜRPERİ'Sİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren ve her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Hatay Bilgisi samimi hikayesiyle gönüllere taht kurmuştu. Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı dizide yer alan oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

HAYAT BİLGİSİ OYUNCULARI