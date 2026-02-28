Jim Carrey'nin son hali şaşırttı

Hollywood’un yıldız isimlerinden Jim Carrey, 51. César Ödülleri'ne katıldı. Ödül alan Jim Carrey, yüzündeki değişimle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

JIM CARREY'İN SON HALİ ŞOK ETTİ

64 yaşındaki oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. Carrey'nin görüntüsü adeta ödülünü gölgede bıraktı ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Jim Carrey'nin yüzüne botoks yaptırdığı ve gülerken bile zorluk çektiği görüldü.

JIM CARREY KAÇ YAŞINDA?

17 Ocak 1962 doğumlu Jim Carrey, BAFTA Ödülleri ve Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri'ne aday gösterildi ve iki kez Altın Küre Ödülü'nü kazandı.