Pelin Karahan’dan itiraf üstüne itiraf! “Yüzleşmekten hep kaçtım”

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Bahar ve Yeter gibi dizilerde rol alan Pelin Karahan iki çocuğunun babası Bedri Güntay'dan boşanma kararı aldı. Pelin Karahan konuyla ilgili sessizliğini korurken,

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ PELİN KARAHAN'IN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ceyda Düvenci'nin programına katılan Pelin Karahan, "Geçen bir yerde okudum. Sonra düşündüm ben de onu yapıyormuşum. Bir acı var, bir dert var diyelim. Ben onu her zaman etrafından geçerek oraya temas etmeden etrafından dolanarak geçmeye çalışıyorum. Sonra bir dakika dedim. Yar geç kanayarak geç. Ama o acıdan geç. Zaten öbür taraf daha uzun. 'Aman üzülmeyeyim', 'Aman kimseyi üzmeyeyim'. Yani gerekirse başkası üzülsün gerekirse sen üzül. Ben hayatım boyunca kötü duygulardan hep kaçmaya çalıştım. Bazen de yüzleşerek o acıdan geçmek lazım. Onu öğrendim" dedi.

PELİN KARAHAN'IN MENAJERİ BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI

Evlerini ayırdığı konuşulan çift magazin gündemine otururken, Pelin Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz'den boşanma açıklaması geldi. Ayrılık iddialarını doğrulayan Demiröz, "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" dedi.

PELİN KARAHAN KAÇ YAŞINDA?

6 Ekim 1984 Ankara doğumlu Pelin Karahan, katıldığı ajans sonrası Kavak Yelleri dizisinde Aslı karakteriyle yer aldı. Karahan daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru dizilerinde rol aldı.