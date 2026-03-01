Yapay zekadan şaşırtan futbol tahmini! 2025-2026 Süper Lig Şampiyonunu açıkladı

Kategoriler
Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken, futbolseverler tarihin en ilginç ve en çekişmeli puan durumlarından birine şahitlik ediyor. Bir yanda 55 golle ligin tozunu atan ve 55 puanla zirveye kurulan Galatasaray, diğer yanda 23 maçta tek bir mağlubiyet bile yüzü görmemesine rağmen 53 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe. Trabzonspor'un sessiz ama derinden takibi, Beşiktaş'ın zirveye tutunma çabası ve Göztepe'nin ligin en iyi savunmasıyla yarattığı mucize... Milyonlarca taraftar "Mayıs ayında o kupa kimin ellerinde yükselecek?" sorusunun cevabını ararken, ihtimalleri, gol beklentilerini (xG), kalan fikstür zorluğunu ve takımların form grafiklerini devasa bir simülasyona soktuk. İşte yapay zekanın on binlerce olasılığı hesaplayarak ortaya çıkardığı şampiyonluk yüzdeleri ve ligin kaderini belirleyecek o gizli detaylar.
Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil, aynı zamanda ihtimallerin, istatistiklerin ve kriz yönetiminin birleştiği devasa bir matematiktir. 2026 yılının Şubat ayının son günlerine girerken, Süper Lig puan durumu bize harika bir hikaye anlatıyor. Zirvedeki iki devin puanları birbirine çok yakın olsa da, puanları toplama şekilleri tamamen farklı bir felsefeye dayanıyor. Yapay zeka simülasyonları, şampiyonu belirlemek için sadece puana değil; galibiyet alışkanlığına, beraberlik tuzağına ve savunma-hücum dengesine (averaja) bakıyor. 23 maçlık bu uzun maratonda ortaya çıkan veriler, ligin son virajında bizi eşine az rastlanır bir derbi finalinin beklediğini gösteriyor.
Puan tablosuna bakıldığında yapay zekanın en çok dikkatini çeken anormallik Fenerbahçe'nin istatistiğinde gizli. Sarı-lacivertliler 23 maçta 15 galibiyet ve 8 beraberlik alarak "0" (Sıfır) mağlubiyetle inanılmaz bir seri yakalamış durumda. Yenilmezlik harika bir psikolojik üstünlük sağlasa da, modern futbolun 3 puanlı sisteminde beraberlikler bazen mağlubiyetten daha yıkıcı olabiliyor.
Algoritma bu durumu şöyle açıklıyor: Galatasaray 23 maçta 2 kez mağlup oldu. Ancak Galatasaray 17 maçı kazandığı için (17 x 3 = 51 puan), Fenerbahçe'nin 15 galibiyet (45 puan) ve 8 beraberliğine (8 puan) karşı toplamda 55 puana ulaşarak zirveyi ele geçirdi. Yani yapay zeka diyor ki; "Ligde şampiyon olmak istiyorsan yenilmemek yetmez, risk alıp kazanmak zorundasın." Fenerbahçe'nin hanesindeki o 8 beraberlik, şampiyonluk yolundaki en büyük pranga olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin kalan 15 haftada beraberlik tuzağından kurtulup maçları koparması gerekiyor.
Lider Galatasaray, 23 maçta rakip filelere gönderdiği 55 golle ligin açık ara en golcü takımı. Maç başına 2.39 gol ortalamasıyla oynayan sarı-kırmızılılar, yedikleri 17 golle birlikte +38 gibi devasa bir averaja sahip.
Yapay zeka modellemelerinde averaj, şampiyonluk yarışında "yarım puan" değerindedir. Eğer ligin sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda bitirirse (ikili averajın eşitliği durumunda), genel averaj devreye girecek. Galatasaray'ın şu an rakibine karşı 7 gollük bir averaj üstünlüğü bulunuyor. Algoritma, Galatasaray'ın yüksek risk-yüksek ödül oyun yapısının, anadolu deplasmanlarında kilidi daha kolay açtığını ve bu hücum gücünün şampiyonluk yarışında en büyük itici güç olduğunu vurguluyor.
Puan durumunu analiz eden yapay zeka, 3. sıradaki Trabzonspor'u (48 Puan) yarışın en büyük "Joker"i olarak tanımlıyor. Bordo-mavililer liderin 7 puan gerisinde olsa da, 14 galibiyetle son derece istikrarlı bir grafik çiziyor. Zirvedeki iki takımın olası bir puan kaybında, Trabzonspor aniden kendini şampiyonluk potasının tam kalbinde bulabilir. Beşiktaş ise 43 puanla dördüncü sırada ve zirve ile arasındaki 12 puanlık fark, algoritmanın siyah-beyazlılar için şampiyonluk ihtimalini dramatik şekilde düşürmesine neden oluyor.
Ancak tablodaki en büyük alkışı 5. sıradaki Göztepe hak ediyor. 41 puan toplayan İzmir ekibi, 23 maçta kalesinde sadece 16 gol görerek, Galatasaray ve Fenerbahçe dahil tüm ligin "En İyi Savunma Yapan Takımı" unvanını elinde bulunduruyor. Yapay zeka, Göztepe'nin bu beton gibi savunmasının, şampiyonluk yarışındaki devlerin onlara karşı oynayacağı maçlarda sürpriz puan kayıplarına yol açabileceğini öngörüyor.
Monte Carlo simülasyonu ile ligin kalan 15 haftasının 10.000 farklı versiyonunu oynatan yapay zekanın çıkardığı şampiyonluk ihtimalleri şu şekilde:
Yapay zeka zirveyi hesaplarken, ateş hattını da unutmuyor. 13 puanla son sıraya demir atan Fatih Karagümrük için algoritmanın ligde kalma ihtimali maalesef %5'in altında. 19 puanlı Kayserispor, 20 puanlı Kasımpaşa ve 21 puanlı Eyüpspor arasında ise son haftaya kadar sürecek korkunç bir hayatta kalma savaşı yaşanacak. Özellikle 31 puanla 7. sırada bulunan Samsunspor ve 30 puanlı Kocaelispor'un rahat nefes aldığı bu tabloda, alt sıralardaki her bir puan altın değerinde.