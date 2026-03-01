Yapay zekadan şaşırtan futbol tahmini! 2025-2026 Süper Lig Şampiyonunu açıkladı

NAMAĞLUP FENERBAHÇE NEDEN İKİNCİ?

Puan tablosuna bakıldığında yapay zekanın en çok dikkatini çeken anormallik Fenerbahçe'nin istatistiğinde gizli. Sarı-lacivertliler 23 maçta 15 galibiyet ve 8 beraberlik alarak "0" (Sıfır) mağlubiyetle inanılmaz bir seri yakalamış durumda. Yenilmezlik harika bir psikolojik üstünlük sağlasa da, modern futbolun 3 puanlı sisteminde beraberlikler bazen mağlubiyetten daha yıkıcı olabiliyor.

Algoritma bu durumu şöyle açıklıyor: Galatasaray 23 maçta 2 kez mağlup oldu. Ancak Galatasaray 17 maçı kazandığı için (17 x 3 = 51 puan), Fenerbahçe'nin 15 galibiyet (45 puan) ve 8 beraberliğine (8 puan) karşı toplamda 55 puana ulaşarak zirveyi ele geçirdi. Yani yapay zeka diyor ki; "Ligde şampiyon olmak istiyorsan yenilmemek yetmez, risk alıp kazanmak zorundasın." Fenerbahçe'nin hanesindeki o 8 beraberlik, şampiyonluk yolundaki en büyük pranga olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin kalan 15 haftada beraberlik tuzağından kurtulup maçları koparması gerekiyor.