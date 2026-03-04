Lübnan'da göç akını: İsrail onlarca bölge için tehditler savurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları karşısında Tahran'a destek amacıyla savaşa katılan Lübnan'daki Hizbullah örgütü Orta Doğu'da savaşın yayılmasına neden oldu. İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerine yönelik birçok noktaya saldırı düzenledi ve yeni saldırı tehditlerinde bulundu. Saldırılar nedeniyle 58 binden fazla kişi yerinden edildi, göç akını başladı.