ABD 'karadan da vurabiliriz' dedi! İran, Irak Savaşı'nı örnek gösterip resti çekti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a karşı saldırılara dair yeni açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'a kara operasyonu seçeneğinin masada olduğunu ifade etti. Bu açıklamaların ardından ise İran tarafından da açıklama geldi. Öldürülen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Irak Savaşı'nı örnek göstererek bu savaşı da uzatabileceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ABD Senatosu üyelerine brifing verdi. Bu brifingler sırasında Bakan Rubio'nun açıklamaları dikkat çekti.

ABD 'karadan da vurabiliriz' dedi! İran, Irak Savaşı'nı örnek gösterip resti çekti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a yönelik kara operasyonunun masada olduğunu belirtirken, İranlı yetkililer ABD'ye güvenmediklerini ve müzakere düşünmediklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Senatosu üyelerine verdiği brifingde İran'a kara operasyonunun hala masada olduğunu söyledi.
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker, yönetimin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığını belirtti.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, ABD'ye güvenmediklerini ve müzakere yapmaya niyetleri olmadığını söyledi.
Muhbir, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı savaşı gerekli olduğu kadar uzatabileceğini belirtti.
28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a askeri saldırı başlattığı ve İran'ın da karşılık verdiği belirtildi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü ve İran Kızılayı'nın 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurduğu ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Rubio, 'a kara operasyonunun hala masada olduğunu ifade etti. Rubio'yu ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker destekledi ve yönetimin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığını söyledi.

ABD 'karadan da vurabiliriz' dedi! İran, Irak Savaşı'nı örnek gösterip resti çekti

Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott ise böyle bir şeyin "asla olmamasını" umduğunu ancak kimsenin bu seçenekleri masadan kaldırmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

İRAN: SAVAŞI GEREKLİ OLDUĞU KADAR UZATABİLİRİZ

ABD, İran'a kara saldırısını değerlendirirken, tehditlere karşılık İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir'den geldi. Muhbir, Tahran yönetiminin ABD'ye güvenmediğini ve müzakereyi düşünmediklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD 'karadan da vurabiliriz' dedi! İran, Irak Savaşı'nı örnek gösterip resti çekti

Muhbir, "ABD'ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek." dedi.

İranlı yetkili, uzun süre ABD-İsrail saldırılarına karşı koyabileceklerini belirterek, "Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik." ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD 'karadan da vurabiliriz' dedi! İran, Irak Savaşı'nı örnek gösterip resti çekti

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD 'karadan da vurabiliriz' dedi! İran, Irak Savaşı'nı örnek gösterip resti çekti

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

