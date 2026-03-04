ABD 'karadan da vurabiliriz' dedi! İran, Irak Savaşı'nı örnek gösterip resti çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ABD Senatosu üyelerine brifing verdi. Bu brifingler sırasında Bakan Rubio'nun açıklamaları dikkat çekti.
Rubio, İran'a kara operasyonunun hala masada olduğunu ifade etti. Rubio'yu ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker destekledi ve yönetimin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığını söyledi.
Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott ise böyle bir şeyin "asla olmamasını" umduğunu ancak kimsenin bu seçenekleri masadan kaldırmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.
ABD, İran'a kara saldırısını değerlendirirken, tehditlere karşılık İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir'den geldi. Muhbir, Tahran yönetiminin ABD'ye güvenmediğini ve müzakereyi düşünmediklerini söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Muhbir, "ABD'ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek." dedi.
İranlı yetkili, uzun süre ABD-İsrail saldırılarına karşı koyabileceklerini belirterek, "Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik." ifadelerini kullandı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.