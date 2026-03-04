Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Putin talimat verdi! Rusya Avrupa'ya verdiği doğal gazı tamamen durduruyor

ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla yüksek bir seyre geçen doğal gaz fiyatlarına bir darbe de Rus lider Putin'den geldi. Putin, Avrupa'ya doğal gaz akışını durdurmak için talimat verdiğini belirterek TürkAkım'la ilgili de daha önce yaptığı "Saldırı olacak" uyarısını tekrarladı.

Putin talimat verdi! Rusya Avrupa'ya verdiği doğal gazı tamamen durduruyor
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek 'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vereceğini bildirdi.

Putin talimat verdi! Rusya Avrupa'ya verdiği doğal gazı tamamen durduruyor

Putin talimat verdi! Rusya Avrupa'ya verdiği doğal gazı tamamen durduruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için hükümete talimat vereceğini belirterek, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilebileceğini bildirdi.
Putin, Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırmasını 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.
Putin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki TürkAkım ve Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söyledi.
Putin, Avrupa pazarındaki gaz fiyat artışlarının tedarikçilerle ilgili olmadığını, Orta Doğu'daki gelişmelerin fiyatları yükselttiğini belirtti.
Putin, Avrupa'nın Rus doğal gazını yasaklamayı planladığını, yeni pazarlar açıldığını ve Avrupa'ya tedarikleri durdurmanın daha karlı olabileceğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

UKRAYNA'NIN RUS TANKERLERİNE SALDIRMASINI "TERÖR" OLARAK NİTELEDİ

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. 'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine tepki gösteren Putin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz." dedi.

Putin talimat verdi! Rusya Avrupa'ya verdiği doğal gazı tamamen durduruyor

"UKRAYNA TÜRKAKIM HATLARINA DA SALDIRI PLANLIYOR"

Putin, Ukrayna’nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa’ya zarar verdiğini ve Karadeniz’deki TürkAkım ve Ukrayna boru hatlarına da saldırı planladığını söyledi.

Doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını anlatan Putin, tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya’nın sevkiyatı azaltmadığını dile getirdi.

Putin talimat verdi! Rusya Avrupa'ya verdiği doğal gazı tamamen durduruyor

Putin, fiyatın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından doğal gazı Avrupa’dan daha yüksek fiyatlardan almaya hazır müşteriler nedeniyle arttığı değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA PAZARLARINA TEDARİKLERİ DURDURMAK LAZIM"

Avrupa’nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, “Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Putin talimat verdi! Rusya Avrupa'ya verdiği doğal gazı tamamen durduruyor

Putin, bu konuya politik yaklaşmadıklarını vurgulayarak, “Sevkiyatı şimdi kendimiz durdurup, güvenilir ortaklar olan ülkelere gitsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, şirketlerimizle birlikte bu konuyu ele almasını mutlaka talimat vereceğim.” dedi.

Avrupa’dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin söz konusu pazarlara gideceğini belirten Putin, bu tedarikçiler arasında ABD’nin de yer alabileceğini kaydetti.


