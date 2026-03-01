Enerjide Hürmüz Boğazı krizi: Doğal gaz sevkiyatı durduruldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte enerji arzı krizi büyüdü. Bloomberg'de yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle küresel ticaretin alt üst olmasından bu yana doğalgaz piyasaları için en önemli aksamaya yol açması bekleniyor.
Küresel enerji piyasası için önemli olan ülkeler savaş bölgesine yakın konumda bulunuyor.
Katar gibi İran'ın komşuları dünyanın en önemli enerji tedarikçileri arasında sayılıyor.
Sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının yüzde 20'si, küresel enerji için kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'nda yapılan ticaret neredeyse durmuş halde görünüyor. Asya'ya ve Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Gemi takip verilerine göre, Katar'a giden veya Katar'dan gelen en az on bir LNG tankeri, bu güzergahı kullanmamak için seferlerini durdurdu.
Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali, uluslararası doğalgaz ticaretinde benzeri görülmemiş bir kargaşaya yol açarak Moskova'yı en büyük ihracat pazarından kopardı, dalgalanmayı körükledi ve Avrupa'da ve diğer yerlerde rekor fiyat artışlarına neden oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yenir bir kriz yaşanması bekleniyor.