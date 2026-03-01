Enerjide Hürmüz Boğazı krizi: Doğal gaz sevkiyatı durduruldu

Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'nda yapılan ticaret neredeyse durmuş halde görünüyor. Asya'ya ve Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Gemi takip verilerine göre, Katar'a giden veya Katar'dan gelen en az on bir LNG tankeri, bu güzergahı kullanmamak için seferlerini durdurdu.

