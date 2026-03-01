Menü Kapat
Enerjide Hürmüz Boğazı krizi: Doğal gaz sevkiyatı durduruldu

Mart 01, 2026 10:07
1
hürmüz boğazı doğal gaz

ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte enerji arzı krizi büyüdü. Bloomberg'de yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle küresel ticaretin alt üst olmasından bu yana doğalgaz piyasaları için en önemli aksamaya yol açması bekleniyor. 

2
doğal gaz hürmüz

Küresel enerji piyasası için önemli olan ülkeler savaş bölgesine yakın konumda bulunuyor. 

Katar gibi İran'ın komşuları dünyanın en önemli enerji tedarikçileri arasında sayılıyor. 
 

3
Hürmüz Boğazı

 Sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının yüzde 20'si, küresel enerji için kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

4
LNG tankeri

Gemi takip verilerine göre Hürmüz Boğazı'nda yapılan ticaret neredeyse durmuş halde görünüyor. Asya'ya ve Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Gemi takip verilerine göre, Katar'a giden veya Katar'dan gelen en az on bir LNG tankeri, bu güzergahı kullanmamak için seferlerini durdurdu.
 

5
uluslararası doğalgaz ticareti

DOĞAL GAZ KRİZİ

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali, uluslararası doğalgaz ticaretinde benzeri görülmemiş bir kargaşaya yol açarak Moskova'yı en büyük ihracat pazarından kopardı, dalgalanmayı körükledi ve Avrupa'da ve diğer yerlerde rekor fiyat artışlarına neden oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yenir bir kriz yaşanması bekleniyor.

