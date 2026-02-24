Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Putin: İstihbarat geldi! TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarını patlatmaya çalışıyorlar

Rusya lideri Putin, Türkiye'yi ilgilendiren bir açıklamada bulunarak "Kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Putin: İstihbarat geldi! TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarını patlatmaya çalışıyorlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 19:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi () toplantısına katıldı. Rusya- Savaşı'nın 4. yıl dönümüne ilişkin konuşan Putin, savaşın başladığı tarihten bu yana Rus petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara değindi.

HABERİN ÖZETİ

Putin: İstihbarat geldi! TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarını patlatmaya çalışıyorlar

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Rusya Devlet Başkanı Putin, FSB toplantısında, Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına saldırı girişimleri olduğunu belirterek, müzakere sürecini baltalamaya çalışanları suçladı.
Putin, FSB toplantısında, Rus petrol boru hatlarına saldırılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümüne ilişkin konuştu.
Türkiye'ye Karadeniz üzerinden doğalgaz tedarik eden TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimleri olduğunu iddia etti.
Bu girişimlerin, Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecindeki diplomatik kazanımları sabote etmeyi amaçladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin artırılması ile Rus sınırlarının korunması talimatı verdi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Putin: İstihbarat geldi! TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarını patlatmaya çalışıyorlar

"TÜRKİYE'YE GİDEN DOĞAL GAZ HATLARINI PATLATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Putin, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Putin: İstihbarat geldi! TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarını patlatmaya çalışıyorlar

"MÜZAKERE KAZANIMLARINI BALTALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Söz konusu açıklama üzerinden Ukrayna'yı ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, "Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Hasımlarının Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabalarını sürdürdüğünü savunan Putin, "En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar" dedi.

Putin: İstihbarat geldi! TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarını patlatmaya çalışıyorlar

Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin arttırılması ile Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nükleer bomba iddiası Rusya'yı ayağa kaldırdı: 3. Dünya Savaşı'na giden yol olur
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#ukrayna
#putin
#fsb
#Türkakım
#Mavi Akım
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.