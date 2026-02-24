Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına katıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümüne ilişkin konuşan Putin, savaşın başladığı tarihten bu yana Rus petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara değindi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Putin: İstihbarat geldi! TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz hatlarını patlatmaya çalışıyorlar Rusya Devlet Başkanı Putin, FSB toplantısında, Türkiye'ye doğalgaz taşıyan TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına saldırı girişimleri olduğunu belirterek, müzakere sürecini baltalamaya çalışanları suçladı. Putin, FSB toplantısında, Rus petrol boru hatlarına saldırılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümüne ilişkin konuştu. Türkiye'ye Karadeniz üzerinden doğalgaz tedarik eden TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını patlatma girişimleri olduğunu iddia etti. Bu girişimlerin, Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecindeki diplomatik kazanımları sabote etmeyi amaçladığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin artırılması ile Rus sınırlarının korunması talimatı verdi.

"TÜRKİYE'YE GİDEN DOĞAL GAZ HATLARINI PATLATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Putin, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERE KAZANIMLARINI BALTALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Söz konusu açıklama üzerinden Ukrayna'yı ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, "Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Hasımlarının Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabalarını sürdürdüğünü savunan Putin, "En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar" dedi.

Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin arttırılması ile Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini kaydetti.