Nükleer bomba iddiası Rusya'yı ayağa kaldırdı: 3. Dünya Savaşı'na giden yol olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile basın toplantısında Batı'ya tehditler savurdu. Görüşmenin başında konuşan Medvedev, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Vietnam ile diyaloğun güçlendirilmesi, ülkemizin dış politikasında öncelikli konular arasında." dedi.

''3. DÜNYA SAVAŞI'NA GİDEN YOL OLUR''

Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme ihtimaline ilişkin ise "Bu, doğrudan dünya savaşına giden yol. Bu tür adımların sonuçları biliniyor ancak buna rağmen bu tür oyunlar oynanıyor." ifadelerini kullandı.

''NÜKLEER SİLAHIMIZI KULLANIRIZ''

Öte yandan Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermesi ihtimalini değerlendirdiğinde, "Böyle bir şey olursa, Rusya, Ukrayna'da tehdit oluşturan hedeflere yönelik stratejik olmayan nükleer silah dahil her türlü silahı kullanmak zorunda kalacak. Gerektiğinde ise nükleer silah Rusya ile nükleer savaşta yer alan tedarikçi ülkelere karşı da kullanılacak. Bundan hiç şüphe olmasın. Rusya, bu şekilde karşılık verme hakkına sahip." yazmıştı.

İNGİLTERE VE FRANSA 'NÜKLEER BOMBA VERECEK' İDDİASI

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun son derece tehlikeli olduğunu ve bu konuyu Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin devam eden süreçte dikkate alacaklarını vurgulamıştı.