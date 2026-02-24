Menü Kapat
11°
Nükleer bomba iddiası Rusya'yı ayağa kaldırdı: 3. Dünya Savaşı'na giden yol olur

Ukrayna'ya nükleer bomba verilme ihtimaline dair tehditler Rusya'dan peş peşe geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bunun 3. Dünya Savaşı'na giden bir yol olacağını söyledi.

Nükleer bomba iddiası Rusya'yı ayağa kaldırdı: 3. Dünya Savaşı'na giden yol olur
Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile basın toplantısında Batı'ya tehditler savurdu. Görüşmenin başında konuşan Medvedev, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Vietnam ile diyaloğun güçlendirilmesi, ülkemizin dış politikasında öncelikli konular arasında." dedi.

Nükleer bomba iddiası Rusya'yı ayağa kaldırdı: 3. Dünya Savaşı'na giden yol olur

Nükleer bomba iddiası Rusya'yı ayağa kaldırdı: 3. Dünya Savaşı'na giden yol olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Vietnam Dışişleri Bakanı ile yaptığı basın toplantısında Batı'ya tehditler savurarak, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme ihtimaline karşı her türlü silahı kullanabileceklerini belirtti.
Medvedev, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve Vietnam ile diyaloğun güçlendirilmesinin Rusya'nın dış politikasında öncelikli konular arasında olduğunu söyledi.
İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme ihtimalini, doğrudan dünya savaşına giden yol olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür bir durumda Rusya'nın Ukrayna'da tehdit oluşturan hedeflere yönelik stratejik olmayan nükleer silah dahil her türlü silahı kullanmak zorunda kalacağını belirtti.
Gerektiğinde nükleer silahın Rusya ile nükleer savaşta yer alan tedarikçi ülkelere karşı da kullanılacağını ve Rusya'nın bu şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını iddia etmişti.
Nükleer bomba iddiası Rusya'yı ayağa kaldırdı: 3. Dünya Savaşı'na giden yol olur

''3. DÜNYA SAVAŞI'NA GİDEN YOL OLUR''

Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın 'ya nükleer bomba verme ihtimaline ilişkin ise "Bu, doğrudan dünya savaşına giden yol. Bu tür adımların sonuçları biliniyor ancak buna rağmen bu tür oyunlar oynanıyor." ifadelerini kullandı.

''NÜKLEER SİLAHIMIZI KULLANIRIZ''

Öte yandan Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermesi ihtimalini değerlendirdiğinde, "Böyle bir şey olursa, Rusya, Ukrayna'da tehdit oluşturan hedeflere yönelik stratejik olmayan dahil her türlü silahı kullanmak zorunda kalacak. Gerektiğinde ise nükleer silah Rusya ile nükleer savaşta yer alan tedarikçi ülkelere karşı da kullanılacak. Bundan hiç şüphe olmasın. Rusya, bu şekilde karşılık verme hakkına sahip." yazmıştı.

Nükleer bomba iddiası Rusya'yı ayağa kaldırdı: 3. Dünya Savaşı'na giden yol olur

İNGİLTERE VE FRANSA 'NÜKLEER BOMBA VERECEK' İDDİASI

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun son derece tehlikeli olduğunu ve bu konuyu Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin devam eden süreçte dikkate alacaklarını vurgulamıştı.

