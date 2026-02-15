Menü Kapat
Putin hayal kırıklığına uğrayacak! Zelenskiy seçim için şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her fırsatta dile getirdiği Ukrayna'da seçim için Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy şartını açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna'da ateşkes olmadan, güvenlik sağlanmadan seçimin mümkün olmadığını söyledi.

Rusya'nın talebi üzerine ABD, Ukrayna Devlet Başkanı 'e seçim yapılması yönünde talepte bulundu. Zelenskiy ise bu talebe karşı şartını Münih Güvenlik Konferansı'nda açıkladı.

Ukrayna lideri, seçimden önce ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Ancak ilan edildikten en az 2 ay sonra seçime gidilebileceğini söyleyen Zelenskiy, ''Bize iki ay ateşkes verin ve biz seçime gidelim. Bu kadar. Ateşkesi ve güvenlik altyapısını verin'' dedi.

Putin hayal kırıklığına uğrayacak! Zelenskiy seçim için şartını açıkladı

BAZI BÖLGELER 'SERBEST EKONOMİK BÖLGE' OLABİLİR

Zelenskiy barış anlaşmasına ve gibi kritik bölgelerin geleceğine de değindi. Savaş sona erdiğinde ülkenin yeniden inşası için yardım karşılığında bazı bölgelerin 'serbest ekonomik bölgeler' haline getirilmesi konusunda uzlaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Eğer Rusya da serbest seçimler yaparsa, onlara biz de ateşkes vermeye hazırız” ifadelerini kullanırken konuşması katılımcılardan alkış aldı.

Putin hayal kırıklığına uğrayacak! Zelenskiy seçim için şartını açıkladı

''GÜVENLİK GARANTİLERİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELMELİ''

Toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceklerini söyleyen Zelenskiy, bu tür ekonomik modellerin barış mutabakatında "önemli bir taviz" aracı olabileceğini ifade etti.

Putin hayal kırıklığına uğrayacak! Zelenskiy seçim için şartını açıkladı

Zelenskiy, ABD ve Avrupa ile yapılacak güvenlik garantisi anlaşmalarının, savaşı bitirecek nihai anlaşmadan önce imzalanması gerektiğini söyledi. Kiev’in 20 yıllık, hukuki olarak bağlayıcı bir garanti talep ettiği belirtilirken, Zelenskiy, "Güvenlik garantileri, savaşın bir daha çıkmayacağının teminatıdır ve her şeyden önce gelmelidir" dedi.

Norveç de Rusya tedirginliği yaşıyor: İşgal ihtimal dahilinde
İngiltere, Almanya ve Fransa dahil 5 ülkeden Rusya'ya ağır suçlama: Alexei Navalny'yi kurbağa zehriyle öldürdünüz
