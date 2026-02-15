Putin hayal kırıklığına uğrayacak! Zelenskiy seçim için şartını açıkladı

Rusya'nın talebi üzerine ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e seçim yapılması yönünde talepte bulundu. Zelenskiy ise bu talebe karşı şartını Münih Güvenlik Konferansı'nda açıkladı.

Ukrayna lideri, seçimden önce ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Ancak ateşkes ilan edildikten en az 2 ay sonra seçime gidilebileceğini söyleyen Zelenskiy, ''Bize iki ay ateşkes verin ve biz seçime gidelim. Bu kadar. Ateşkesi ve güvenlik altyapısını verin'' dedi.

BAZI BÖLGELER 'SERBEST EKONOMİK BÖLGE' OLABİLİR

Zelenskiy barış anlaşmasına ve Donbas gibi kritik bölgelerin geleceğine de değindi. Savaş sona erdiğinde ülkenin yeniden inşası için yardım karşılığında bazı bölgelerin 'serbest ekonomik bölgeler' haline getirilmesi konusunda uzlaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Eğer Rusya da serbest seçimler yaparsa, onlara biz de ateşkes vermeye hazırız” ifadelerini kullanırken konuşması katılımcılardan alkış aldı.

''GÜVENLİK GARANTİLERİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELMELİ''

Toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceklerini söyleyen Zelenskiy, bu tür ekonomik modellerin barış mutabakatında "önemli bir taviz" aracı olabileceğini ifade etti.

Zelenskiy, ABD ve Avrupa ile yapılacak güvenlik garantisi anlaşmalarının, savaşı bitirecek nihai anlaşmadan önce imzalanması gerektiğini söyledi. Kiev’in 20 yıllık, hukuki olarak bağlayıcı bir garanti talep ettiği belirtilirken, Zelenskiy, "Güvenlik garantileri, savaşın bir daha çıkmayacağının teminatıdır ve her şeyden önce gelmelidir" dedi.