Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Norveç de Rusya tedirginliği yaşıyor: İşgal ihtimal dahilinde

Norveç de Rusya tedirginliği yaşamaya başladı. Norveç Genelkurmay Başkanı Eirik Kristoffersen, Rusya'nın ülkesine yönelik bir toprak ele geçirme girişiminde bulunmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Norveç de Rusya tedirginliği yaşıyor: İşgal ihtimal dahilinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 12:05

Genelkurmay Başkanı Eirik Kristoffersen, 'nın Kola Yarımadası'nda konuşlu nükleer kapasitesini korumak amacıyla ülkesine yönelik bir toprak ele geçirme girişiminde bulunmasının ihtimal dışı olmadığını söyledi. Kristoffersen, The Guardian gazetesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rusya'nın kendi nükleer kapasitesini koruma planının parçası olarak bir toprak ele geçirme girişiminde bulunmasını ihtimal dışı bırakmıyoruz. Çünkü ABD'yi gerçekten tehdit edebilen geriye kalan tek şey bu." diyen Kristoffersen, bu senaryonun dikkate alındığını kaydetti.

Norveç de Rusya tedirginliği yaşıyor: İşgal ihtimal dahilinde

RUSYA, NATO İLE ÇATIŞMAYA GİRERSE...

Kristoffersen, Rusya'nın Norveç'e karşı Ukrayna veya eski Sovyet topraklarında olduğu gibi yayılmacı hedefleri olmadığını kabul etti ancak Rusya'nın nükleer cephaneliğinin önemli bir kısmının Norveç sınırına yakın Kola Yarımadası'nda konuşlu olduğunu hatırlattı.

Rusya'nın ile başka bir bölgede çatışmaya girmesi halinde bu cephaneliğin kritik önem taşıyabileceğini dile getiren Kristoffersen, "Rusya'nın nükleer yeteneklerini, özellikle ikinci vuruş kapasitesini güvence altına almak için böyle bir adım atma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Kuzeyde planlama yaptığımız senaryo bu." dedi.

Kristoffersen, Rusya'dan gelebilecek geleneksel bir işgal ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "En kötü senaryoya hazırlanırsanız, sabotaj ve hibrit tehditlerle de mücadele etmenizi engelleyen hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

TRUMP'IN SÖZLERİNE KIZDI: KENDİSİNİ AFGANİSTAN'DA GÖREMEDİM!

Kristoffersen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland hakkındaki açıklamalarını ve Afganistan'da müttefik ülkelerin cephede savaşmadığı yönündeki sözlerini de sert şekilde eleştirdi.

Afganistan'da birçok görevde bulunduğunu hatırlatan Kristoffersen, "Söyledikleri mantıklı değildi ve Afganistan'daki tüm Amerikalı arkadaşlarım da bunu bilir." ifadesini kullandı.

Norveç de Rusya tedirginliği yaşıyor: İşgal ihtimal dahilinde

Kristoffersen, kesinlikle cephede görev yaptıklarını belirterek, "Taliban liderlerini yakalamaktan Afgan güçlerini eğitmeye ve istihbarat faaliyetlerine kadar tüm görevleri yerine getirdik. Norveçli 10 askerimizi kaybettik. Orada arkadaşlarımı kaybettim. Bu yüzden söyledikleri hiç mantıklı gelmedi." şeklinde konuştu.

Trump'ı Afganistan'da hiç görmediğine dikkati çeken Kristoffersen, kendisinin "bu şeyleri söylerken ne dediğini bilmediğini" iddia etti.

Kristoffersen ayrıca, Trump'ın Rusya ve Çin'in Grönland'a askeri ilgi duyduğu yönündeki iddialarını "çok garip" olarak nitelendirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Macron'dan Trump'ı küplere bindirecek sözler! Fransa strateji değiştiriyor, Rusya gözde olma yolunda
Nükleer tehlike ortadan kalktı: ABD ve Rusya New Start konusunda gayriresmi anlaştı
ETİKETLER
#rusya
#nato
#norveç
#Nükleer Kapasite
#Kola Yarımadası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.