ABD'nin savaş oyunu! Call of Duty'li paylaşım tepki çekti

Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ait görüntüleri içeren bir video tartışmalara neden oldu. Videonun başında popüler video oyunu Call of Duty: Modern Warfare 3’ten bir sahne kullanıldı. Oyundan alınmış bir animasyon sahnesinin ardından ABD ordusuna ait savaş uçakları, gemiler ve füze saldırılarını gösteren gerçek görüntülere yer verildi. ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklere atıf yapılarak “ABD’nin katkılarıyla” ifadesinin yer aldığı notla paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği savaşın bir 'oyun'muş gibi basitleştirilmesi tepki çekti.