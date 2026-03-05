Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren ABD-İsrail ve İran savaşında altıncı güne girilirken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Dinle Özetle

ABD'den İran'daki okul katliamına soruşturma Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 132

HABERİN ÖZETİ ABD'den İran'daki okul katliamına soruşturma ABD ve İsrail'in İran'daki bir ilkokula düzenlediği saldırı sonrası ABD'den soruşturma açıklaması geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hegseth, ordunun sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını savundu. Birleşmiş Milletler, savaş suçu şüphesiyle acil ve bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. İran devlet televizyonu, saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırı sonrası binlerce İranlının katıldığı toplu cenaze töreninde sloganlar atıldı. İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı saldırıyı kınadı.

İRAN'DAKİ OKUL KATLİAMINA SORUŞTURMA

ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na düzenlediği saldırıya ilişkin konuşan Pete Hegseth, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin sorulan soruya karşılık Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." cevabını verdi.

"SİVİLLERİ HEDEF ALMADIK"

ABD'li Bakan, ordunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu.

BM'DEN SAVAŞ SUÇU VURGUSU

Birleşmiş Milletler, savaş suçu şüphesiyle acil ve bağımsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de saldırıyı "korkunç" olarak niteledi ve "hızlı, tarafsız ve kapsamlı" bir soruşturma çağrısında bulundu.

ONLARCA ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kız öğrenciler ve personel için önceki gün toplu cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan binlerce İranlının, "Amerika’ya Ölüm" ve "İsrail’e Ölüm" sloganları attığı görüldü. Törende söz alan acılı aileler, çocuklarının fotoğraflarını taşıyarak yaşananları "insanlık suçu" olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıyı “barbarca bir eylem” ve “saldırganların işlediği sayısız suçun siciline eklenen bir başka kara sayfa” olarak nitelendirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırının vahametini vurgulamış, "160’tan fazla masum kız çocuğunun cenazesi için mezarlar kazılıyor. Bedenleri bombalarla paramparça edildi" diyerek, yaşananları Donald Trump’ın "kurtarma" vaatlerine atıfta bulunarak eleştirmişti.