Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Orta Doğu'da 28 Şubat tarihinden itibaren ortaya çıkan savaş ortamı ve akabindeki gelişmelerden dolayı brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Motorine bugün yapılması beklenen 6,69 TL zam iptal oldu.

Peki akaryakıtta yarın için yeni zam var mı? Bugünkü rakamlar neler? İşte tüm detaylar ve rakamlar...









