Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Orta Doğu'da 28 Şubat tarihinden itibaren ortaya çıkan savaş ortamı ve akabindeki gelişmelerden dolayı brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı.
Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Motorine bugün yapılması beklenen 6,69 TL zam iptal oldu.
Peki akaryakıtta yarın için yeni zam var mı? Bugünkü rakamlar neler? İşte tüm detaylar ve rakamlar...
MOTORİN VE BENZİNE BU GECE ZAM BEKLENİYOR
Ekonomim gazetesinin aktardığı; enerji sektörü kaynaklarından sızan son bilgilere göre, 5 Mart Perşembe saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere:
Motorine (Dizel): 12 Lira 45 Kuruş
Benzine: 3 Lira 68 Kuruş zam yapılması bekleniyor.
Akaryakıtta güncel fiyatlar ise şöyle şekillendi.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 58,40 lira
Motorin: 60,40 lira
LPG: 30,29 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 58,24 lira
Motorin: 60,24 lira
LPG: 29,69 lira
Ankara
Benzin: 59,34 lira
Motorin: 61,50 lira
LPG: 30,17 lira
İzmir
Benzin: 59,62 lira
Motorin: 61,77 lira
LPG: 30,09 lira
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 58,40 lira
Motorin: 60,40 lira
LPG: 30,29 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 58,24 lira
Motorin: 60,24 lira
LPG: 29,69 lira
Ankara
Benzin: 59,34 lira
Motorin: 61,50 lira
LPG: 30,17 lira
İzmir
Benzin: 59,62 lira
Motorin: 61,77 lira
LPG: 30,09 lira