Maç başlamadan kavgaya tutuştular! Stat koridorundaki o anlar kameralarda

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta 1 Mart tarihinde oynanması planlanan Anamur Belediyespor-Bahçespor mücadelesi, karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları arasında soyunma odası koridorunda çıkan kavga nedeniyle tatil edilmişti. İddiaya göre soyunma odasının kapısının önünde bekleyen Bahçespor Teknik Direktörü İsa Kılıçoğlu, kapı önüne gelen Anamur Belediyespor takımından bir oyuncuyla tokalaşmak için elini uzattı. Ancak rakip futbolcunun Kılıçoğlu'na yumruk attı ve bu olayın ardından tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştü. İki takım oyuncularının dahil olduğu kavga güvenlik kamerasına yansırken kavgada krampon ve fırça saplarının da kullanıldığı görüldü.