Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

MSB'den son dakika açıklaması! İran'dan ateşlenen balistik füze düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İran'da ateşlenen ve Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen füzenin etkisin hale getirildiğini duyurdu. Füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilirken, önleyici bir füzenin parçasının Hatay Dörtyol’a düştüğü belirlendi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
14:34
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
15:48

MSB yaptığı son dakika açıklaması ile Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 'dan ateşlendiği belirlenen füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildi. Önleyici bir füzenin parçasının Dörtyol’da boş bir alana düştüğü belirtilirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

MSB'den son dakika açıklaması! İran'dan ateşlenen balistik füze düşürüldü

"HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA KARŞI CEVAP VERME HAKKIMIZ MAHFUZ"

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir.

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MSB'den son dakika açıklaması! İran'dan ateşlenen balistik füze düşürüldü

FÜZEYİ NATO HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA ETTİ

Öte yandan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir.

Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.

"DEZENFORMASYON İÇEREBİLECEK PAYLAŞIMLARA DİKKAT"

Bu süreçte medya kuruluşlarımızdan ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini; teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir.

Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır.

Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."

NATO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

NATO olayla ilgili, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. İran'ın bölge genelinde ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanındadır. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlarda caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü kalmaya devam ediyor" açıklamalarına yer verdi.

#hatay
#iran
#füze saldırısı
#Türk Hava Sahası
#Nato Savunma
#Gündem
