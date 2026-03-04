Kaçan boğa metrelerce koştu, Bursa’da trafik kilitlendi

Bursa’nın Cumalıkızık ilçesindeki bir çiftlikten kaçan boğa, kısa sürede Ankara Yolu istikametine çıkarak trafikte otomobillerin arasında ilerlemeye başladı. Yolda koşan boğayı fark eden sürücüler panik yaşarken, bazı araçlar hızını düşürerek ilerledi. Trafikte zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden olan boğa, Ankara yolu istikametinde koşarak Gürsu ilçesine kadar gitti. Burada sahibi tarafından yakalanan boğa, uzun çabalar sonunda kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar olmadığı belirtildi.