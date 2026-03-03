İstanbul’da iftar saati kana bulandı: Trafik kazasında baba öldü, anne ve çocuk yaralandı

İftar saatinde Arnavutköy Hacımaşlı Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 28 yaşındaki F.N. yönetimindeki kamyonet, Hacımaşlı istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen 39 yaşındaki İsa Taşkan’ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü İsa Taşkan, eşi Hanife Taşkın ve çocuğu A.D.B. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İsa Taşkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan eşi Hanife Taşkan ve çocuğu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.N.'yi yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına aldı.

“KAMYONLAR BURAYI ÇOK TEHLİKELİ HALE GETİRDİ”

Mahalle sakinlerinden Gürol Özkan, "Burası köyümüzden Arnavutköy’e giden orman yolu. Bir köylümüz trafik kazasında yaşamını yitirdi. Hacımaşlı Mahallesi’nde yapılan toplu konut inşaatları başladıktan sonra bu yolu sıklıkla kullanmaya başlayan kamyonlar burayı çok tehlikeli hale getirdi. Biz sürekli bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Bugün de bir akrabamız, aynı zamanda köylümüz yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.