TOKİ 500 bin konut taksit ödeme planı 2026! TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, ilk taksit ve peşinat ne zaman ödenir?

TOKİ ilk taksit ne zaman ödenir, taksit ödeme planı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 76 ilde kura çekimi gerçekleştirildi. İstanbul, Muğla, Çorum, İzmir ve Hatay illerimizde kura çekimi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Kura çekimleri gerçekleştirilen illerde hak sahibi olan vatandaşlar ise sözleşmeleri ve ödeme planını araştırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, ilk taksitler ne zaman ödenir, peşinat ödeme takvimi araştırılmaya başlandı.

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANIR 2026?

TOKİ tarafından aktarılan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinde hak sahibi olan vatandaşlar, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmelerini imzalayacaklar. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından sözleşmelerin imzalanacağı tarih, banka ve şube bilgileri duyurulacak. Vatandaşlar TOKİ duyurularını takip ederek belirtilen bankalara gidip, sözleşmelerini imzalayabilecekler.

TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.

TOKİ İLK TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk taksitler, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. TOKİ tarafından konuyla ilgili yayımlanan belgede yer alan ifadeler ise şöyle:

"Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir. "