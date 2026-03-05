Okulda dehşet: Çocuğuna kartopu atan öğrenciyi koridorda darp etti!

Van'ın Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl İlkokulu'nda akıllara durgunluk veren olay! Okul bahçesinde teneffüs sırasında oyun oynayan öğrenciler arasında kartopu savaşı başladı. Bu sırada 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki M.Y. isimli öğrencinin attığı iddia edilen kartopu, başka bir öğrencinin kaşına isabet etti. Durumu haber alan ve ismi öğrenilemeyen bir veli, öfkeyle okula gelerek koridorda M.Y.'yi sıkıştırdı. Diğer öğrencilerin korku dolu bakışları arasında küçük çocuğa fiziksel şiddet uygulayan öfkeli veliyi, yine koridorda bulunan diğer küçük öğrenciler ayırmaya çalıştı. Küçük çocukların gözü önünde yaşanan şiddet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların birbirilerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.