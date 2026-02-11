Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Bayrak rüzgardan düştü, memur çıldırdı: 10 yaşındaki çocuğu okulda darp etti

İstanbul Küçükçekmece'de ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki çocuk memur tarafından darp edildi. Pencereden Türk bayrağının düştüğünü gören kadın memur öğrenciye saldırarak boğazını sıktı. Küçük çocuk bayrağın rüzgardan düştüğünü söyledi. Ailesi çocuklarının o halini görünce harekete geçti.

Bayrak rüzgardan düştü, memur çıldırdı: 10 yaşındaki çocuğu okulda darp etti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.02.2026
20:13
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
20:13

Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Ortaokulunda dehşet verici bir olay yaşandı. M.E.D. isimli ortaokul öğrencisi memur tarafından darp edilerek boğazı sıkıldı.

Yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp camın önüne koyan çocuk, bayrağın rüzgarın etkisiyle camdan düştüğünü söyledi. Sınıfa gelen kadın memur D.B öğrencinin boğazını sıkarak saldırdı. Küçük çocuk korkusundan olayı anlatmazken aile çocuğun arkadaşlarından yaşananları öğrendi. Çocuğunun kızarmış boynunu gören aile darp raporu alıp suç duyurusunda bulundu.

Bayrak rüzgardan düştü, memur çıldırdı: 10 yaşındaki çocuğu okulda darp etti

"MEMUR BOĞAZIMI SIKTI İTTİRDİ"

M.E.D. adlı öğrenci, "Sınıfın içinde yerde bayrak gördüm. Sonra bayrağı alıp pencerenin üzerine koydum. Kimse saygı göstermiyordu, üzerine basıyorlardı. Bayrak camdan aşağıya düştü. Memur gelip boğazımı sıkarak yere doğru ittirdi. Memur beni dövdüğü için korktum ve olayı anlatmadım" dedi.

Bayrak rüzgardan düştü, memur çıldırdı: 10 yaşındaki çocuğu okulda darp etti

"BAKTIK BOĞAZI MORARMIŞ"

Öğrencinin babası Saruhan D., "Dün iki tane çocuk geldi, 'Senin çocuğunu okulda bir memur darbetti' dediler. Çocuk yanıma geldi, baktım boğazı morarmış. Dayanamadım, hastaneye götürüp darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

