Bayrak rüzgardan düştü, memur çıldırdı: 10 yaşındaki çocuğu okulda darp etti

Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Ortaokulunda dehşet verici bir olay yaşandı. M.E.D. isimli ortaokul öğrencisi memur tarafından darp edilerek boğazı sıkıldı.

Yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp camın önüne koyan çocuk, bayrağın rüzgarın etkisiyle camdan düştüğünü söyledi. Sınıfa gelen kadın memur D.B öğrencinin boğazını sıkarak saldırdı. Küçük çocuk korkusundan olayı anlatmazken aile çocuğun arkadaşlarından yaşananları öğrendi. Çocuğunun kızarmış boynunu gören aile darp raporu alıp suç duyurusunda bulundu.

"MEMUR BOĞAZIMI SIKTI İTTİRDİ"

M.E.D. adlı öğrenci, "Sınıfın içinde yerde bayrak gördüm. Sonra bayrağı alıp pencerenin üzerine koydum. Kimse saygı göstermiyordu, üzerine basıyorlardı. Bayrak camdan aşağıya düştü. Memur gelip boğazımı sıkarak yere doğru ittirdi. Memur beni dövdüğü için korktum ve olayı anlatmadım" dedi.

"BAKTIK BOĞAZI MORARMIŞ"

Öğrencinin babası Saruhan D., "Dün iki tane çocuk geldi, 'Senin çocuğunu okulda bir memur darbetti' dediler. Çocuk yanıma geldi, baktım boğazı morarmış. Dayanamadım, hastaneye götürüp darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.