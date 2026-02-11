İşyerinde dehşeti yaşadı! 16 yaşındaki çocuk müdür tarafından böyle darp edildi: O anlar kamerada

Murat Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 16 yaşındaki çocuk, işletme müdürü tarafından darp edildi. Olayın polise intikal etmesiyle ş yerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK DARP ETMİŞ

Çalışmalarda, iş yerinde çalışan 16 yaşındaki E.D'nin, 39 yaşındaki iş yeri müdürü G.T. tarafından darbedildiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Darp anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin çalışan gencin üzerine yürümesi, tokat atması, başını yere doğru eğerek eline aldığı çubukla boyun bölgesine bastırması yer alıyor.