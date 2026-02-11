Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Meclis’te, toplantı öncesinde kıyafeti nedeniyle İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın oldukça ağır hakaretlerine maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın 'Grup toplantımıza 100 bayanla bembeyaz geliyorsun' diyerek davet ettiği Güneş beraberindeki kadınlarla birlikte grup toplantısında yerini aldı. Erdoğan, yaşanan skandalla ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisine desteğini gösterdi.

GRUP TOPLANTISI'NDA YANINDA OTURDU

Erdoğan, salonun ön sıralarında kendisi için ayrılan bölüme geçerek, konuşmasına başlamadan önce bir süre Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüden partililere hitap ettiği sırada, Belediye Başkanı Akgün’ün duygulandığı görüldü.

Erdoğan, Akgün ve beraberindeki kadınlar ile toplu fotoğraf çektirdi.