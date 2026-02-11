Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yöresel kıyafeti nedeniyle hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek vererek, kendisini TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 15:41

Cumhurbaşkanı , partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Meclis’te, toplantı öncesinde kıyafeti nedeniyle İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın oldukça ağır hakaretlerine maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek!

Erdoğan'ın 'Grup toplantımıza 100 bayanla bembeyaz geliyorsun' diyerek davet ettiği Güneş beraberindeki kadınlarla birlikte grup toplantısında yerini aldı. Erdoğan, yaşanan skandalla ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisine desteğini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek!

GRUP TOPLANTISI'NDA YANINDA OTURDU

Erdoğan, salonun ön sıralarında kendisi için ayrılan bölüme geçerek, konuşmasına başlamadan önce bir süre Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüden partililere hitap ettiği sırada, Belediye Başkanı Akgün’ün duygulandığı görüldü.

Erdoğan, Akgün ve beraberindeki kadınlar ile toplu fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zeynep Güneş Akgün'e destek!

