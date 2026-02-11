Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 14:30'da Beştepe'de bir araya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Beştepe'de bir araya gelerek, daha önceki görüşmelerin devamı niteliğindeki süreçte gelinen aşamayı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Beştepe'de görüştü. Görüşme saat 14:30'da gerçekleşti. Pervin Buldan, görüşmenin önemli olduğunu ve sürecin geldiği aşamayı değerlendireceklerini belirtti. DEM Parti heyeti üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son 3,5 ay önce bir araya gelmişti.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını biz de düşünüyoruz. Süreç başladığından beri sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce gerçekleştirmiştir. Tekrar bir araya geleceğiz, sürecin geldiği belli bir aşama var.

"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Süreç komisyonunda ortak rapor mesaisinin devam ettiğini dile getiren Sancar, "Mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak formülasyonun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini tüm partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.