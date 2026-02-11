Fenerbahçe'de Eda Erdem kararı! Sarı-lacivertliler resmen duyurdu

Fenerbahçe'de kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Erdem'in kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Fenerbahçe, Eda Erdem ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor. Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/FBvoleybol/status/2021511902178726229

Milli voleybolcu için imza töreninin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.