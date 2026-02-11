Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Önce NATO şimdi Suudi Arabistan: Körfez’in güvenlik kilidi Türkiye’den!

Savaş sahasında dengeleri değiştiren Türk uydu haberleşme sistemleri, dünya ordularının yeni tercihi oldu. Türk savunma sanayiinin "görünmez gücü" CTECH, dünyayı yerli yazılım ve donanımla bağlıyor. NATO’ya yapılan kritik teslimatla Avrupa’da kendisini ispat eden yerli teknoloji, şimdi de Katar ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez’in dijital kale surlarını inşa etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Önce NATO şimdi Suudi Arabistan: Körfez’in güvenlik kilidi Türkiye’den!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 15:47

Türkiye’nin uydu haberleşme teknolojilerindeki küresel markası CTECH, 2026 yılına stratejik hamlelerle giriş yaptı. Askeri haberleşmede dışa bağımlılığı bitiren yerli sistemler, artık semalarından Körfez çöllerine kadar dünyanın dört bir yanında güvenliği sağlıyor.

Önce NATO şimdi Suudi Arabistan: Körfez’in güvenlik kilidi Türkiye’den!

NATO’YA İLK TESLİMAT TAMAM

Geçtiğimiz yıl NATO’nun yüksek güvenlikli askeri uydu iletişimi ihalesini kazanarak büyük bir sükse yapan CTECH, beklenen teslimatı gerçekleştirdi. CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat, elektronik karıştırmalara karşı dirençli olan bu sistemlerin geçtiğimiz hafta itibarıyla NATO envanterine girdiğini duyurdu. Fırat, "Dünya devlerinin yarıştığı bir kulvarda, sistemlerimizin bu kadar kısa sürede kabul görmesi ve olumlu geri dönüşler alması göğsümüzü kabartıyor," dedi.

Önce NATO şimdi Suudi Arabistan: Körfez’in güvenlik kilidi Türkiye’den!

KATAR YOLLARINDA TÜRK İMZASI

NATO referansıyla küresel arenada elini güçlendiren kurumun bir sonraki durağı ise oldu. Geçen yıl girilen ihale sürecinin Türk mühendisliği lehine sonuçlandığını belirten Fırat, sistemlerin bu yıl içinde Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Önce NATO şimdi Suudi Arabistan: Körfez’in güvenlik kilidi Türkiye’den!

SUUDİ ARABİSTAN İLE DEV ANLAŞMA KAPIDA

Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında konuşan Cüneyd Fırat, ile yürütülen kritik görüşmelerde sona gelindiğinin sinyalini verdi. Suudi Arabistan’ın 2019’da uzaya gönderdiği özel uydunun yüksek teknolojik kapasitesini ancak CTECH sistemlerinin tam verimle kullanabileceğini belirten Fırat, şunları söyledi:

“Suudi Arabistan devlet ve askeri haberleşmesinin güvenli şekilde yapılabilmesi için 2019’da uzaya özel bir uydu gönderdi. Bu uydu çok özel bazı teknolojilere sahip. Bu uydunun kapasitesini kullanabilmek için yer sistemlerinizin de bu denli yüksek teknolojiye sahip olması gerekiyor.

CTECH olarak biz bunu sağlayabileceğimizi söylemiştik. Geldiğimiz noktada uzun süredir devam eden görüşmelerimiz meyvelerini vermek üzere. Masada çok güçlü bir konumdayız. Yüzde 100 değil ancak çok çok büyük bir ihtimalle Suudi Arabistan bu konuda bizimle yol alacak. Bu yıl içerisinde Riyad ile bir sözleşme imzalayacağımızı düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere Suudi Arabistan sadece bölgenin değil yeni dönemde dünyanın genelinde de referans ülkelerden biri. Bu kapsamda CTECH imzalı ürünleri çok farklı ülkelerde görebileceğimiz bir sürecin bizi beklediğine inanıyorum.”

Önce NATO şimdi Suudi Arabistan: Körfez’in güvenlik kilidi Türkiye’den!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CANiK ve SYS Grup’tan Suudi Arabistan’da gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüştü
Dünya milyarlar harcarken kılları kıpırdamıyor! İşte ordusu olmayan ülkeler
ETİKETLER
#suudi arabistan
#katar
#nato
#Uydu Haberleşme
#Ctech
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.