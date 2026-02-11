Önce NATO şimdi Suudi Arabistan: Körfez’in güvenlik kilidi Türkiye’den!

Türkiye’nin uydu haberleşme teknolojilerindeki küresel markası CTECH, 2026 yılına stratejik hamlelerle giriş yaptı. Askeri haberleşmede dışa bağımlılığı bitiren yerli sistemler, artık NATO semalarından Körfez çöllerine kadar dünyanın dört bir yanında güvenliği sağlıyor.

NATO’YA İLK TESLİMAT TAMAM

Geçtiğimiz yıl NATO’nun yüksek güvenlikli askeri uydu iletişimi ihalesini kazanarak büyük bir sükse yapan CTECH, beklenen teslimatı gerçekleştirdi. CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat, elektronik karıştırmalara karşı dirençli olan bu sistemlerin geçtiğimiz hafta itibarıyla NATO envanterine girdiğini duyurdu. Fırat, "Dünya devlerinin yarıştığı bir kulvarda, sistemlerimizin bu kadar kısa sürede kabul görmesi ve olumlu geri dönüşler alması göğsümüzü kabartıyor," dedi.

KATAR YOLLARINDA TÜRK İMZASI

NATO referansıyla küresel arenada elini güçlendiren kurumun bir sonraki durağı ise Katar oldu. Geçen yıl girilen ihale sürecinin Türk mühendisliği lehine sonuçlandığını belirten Fırat, sistemlerin bu yıl içinde Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN İLE DEV ANLAŞMA KAPIDA

Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında konuşan Cüneyd Fırat, Suudi Arabistan ile yürütülen kritik görüşmelerde sona gelindiğinin sinyalini verdi. Suudi Arabistan’ın 2019’da uzaya gönderdiği özel uydunun yüksek teknolojik kapasitesini ancak CTECH sistemlerinin tam verimle kullanabileceğini belirten Fırat, şunları söyledi:

“Suudi Arabistan devlet ve askeri haberleşmesinin güvenli şekilde yapılabilmesi için 2019’da uzaya özel bir uydu gönderdi. Bu uydu çok özel bazı teknolojilere sahip. Bu uydunun kapasitesini kullanabilmek için yer sistemlerinizin de bu denli yüksek teknolojiye sahip olması gerekiyor.

CTECH olarak biz bunu sağlayabileceğimizi söylemiştik. Geldiğimiz noktada uzun süredir devam eden görüşmelerimiz meyvelerini vermek üzere. Masada çok güçlü bir konumdayız. Yüzde 100 değil ancak çok çok büyük bir ihtimalle Suudi Arabistan bu konuda bizimle yol alacak. Bu yıl içerisinde Riyad ile bir sözleşme imzalayacağımızı düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere Suudi Arabistan sadece bölgenin değil yeni dönemde dünyanın genelinde de referans ülkelerden biri. Bu kapsamda CTECH imzalı ürünleri çok farklı ülkelerde görebileceğimiz bir sürecin bizi beklediğine inanıyorum.”