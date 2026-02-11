Dünya milyarlar harcarken kılları kıpırdamıyor! İşte ordusu olmayan ülkeler

Dünyada savaş çanları çalarken ordusu en güçlü ülke, siyasal ve ekonomik açıdan da en güçlü ülke olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkeler. Türkiye ise 9. Sıradaki yeri ile oldukça iyi bir konumda. Diğer yandan öyle ülkeler var ki kendilerine ait bir orduları yok….