Dünya milyarlar harcarken kılları kıpırdamıyor! İşte ordusu olmayan ülkeler

Şubat 11, 2026 14:55
1
ordusu olmayan ülkeler

ABD, İran, Çin, Rusya ve İsrail başta olmak üzere dünya çapında pek çok ülke yeni bir savaş için tetikte bekliyor. Aynı zamanda doğudan batıya hemen her ülke ordusunu güçlendirmek için milyarlarca dolar harcıyor. Ancak bazı ülkeler bu silahlanma yarışının çok gerisinde. Zira savunma gerçekleştirecek bir orduları yok…

2
Dünya milyarlar harcarken kılları kıpırdamıyor! İşte ordusu olmayan ülkeler

Dünyada savaş çanları çalarken ordusu en güçlü ülke, siyasal ve ekonomik açıdan da en güçlü ülke olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkeler. Türkiye ise 9. Sıradaki yeri ile oldukça iyi bir konumda. Diğer yandan öyle ülkeler var ki kendilerine ait bir orduları yok….

3
ANDORRA

ORDUSU OLMAYAN ÜLKELER

36-ANDORRA

Savunma, Fransa ve İspanya'nın sorumluluğundadır.

4
ARUBA

35-ARUBA

Savunma, Hollanda Krallığı'nın sorumluluğundadır.

5
AZİZ LUCİA

34-AZİZ LUCİA

Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) üyesi

6
FALKLAND ADALARI

33-FALKLAND ADALARI

Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.

7
COOK ADALARI

32- COOK ADALARI

Savunma, Avustralya'nın sorumluluğundadır.

8
DOMİNİKA

31-DOMİNİKA

Ordu 1981'de dağıtıldı. Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi'nin (RSS) üyesidir.

9
MONTSERRAT

30-MONTSERRAT

Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.

10
FAROE ADALARI

29- FAROE ADALARI

Savunma Danimarka'nın sorumluluğundadır.

11
FRANSIZ POLİNEZYASI

28-FRANSIZ POLİNEZYASI

Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.

12
GRENADA

27-GRENADA

Ordu 1983'te dağıtıldı. Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi'nin (RSS) üyesidir.

13
GRÖNLAND

26- GRÖNLAND

Savunma Danimarka'nın sorumluluğundadır.

14
HONG KONG

25- HONG KONG

Savunma Çin'in sorumluluğundadır.

15
İZLANDA

24-İZLANDA

Savunma, NATO'nun (özellikle ABD, Norveç, Danimarka'nın) sorumluluğundadır.

16
KİRİBATİ

23- KİRİBATİ

Anayasa askeri müdahaleyi yasaklamaktadır. Savunma yardımı Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından sağlanmaktadır.

17
KOSTA RİKA

22-KOSTA RİKA

Ordu 1948'de kaldırıldı. Uzmanlaşmış polis birimleri ABD ve Kolombiya tarafından eğitiliyor.

18
LİHTENŞTAYN

21-LİHTENŞTAYN

Ordu 1868'de lağvedildi. Gerektiğinde İsviçre ve Avusturya'dan yardım alınıyordu.

19
MAKAO

20- MAKAO

Savunma Çin'in sorumluluğundadır.

20
MARSHALL ADALARI

19- MARSHALL ADALARI

Anayasa askeri müdahaleyi yasaklamaktadır. Savunma ABD'nin sorumluluğundadır.

21
MAURİTİUS

18-MAURİTİUS

Ordu 1968'de dağıtıldı, ancak küçük bir paramiliter Özel Mobil Kuvveti (Special Mobile Force) bulunmaktadır. Başlıca güvenlik ortağı Hindistan'dır.

22
MİKRONEZYA

17-MİKRONEZYA

Kuruluş aşamasında herhangi bir ordu oluşturulmadı. Savunma, ABD'nin sorumluluğundadır.

23
MONAKO

16-MONAKO

Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.

24
CAYMAN ADALARI

15-CAYMAN ADALARI

Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.

25
NAURU

14-NAURU

Savunma, Avustralya'nın sorumluluğundadır.

26
NİUE

13-NİUE

Savunma, Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.

27
PALAU

12-PALAU

Kuruluş aşamasında herhangi bir ordu oluşturulmamıştır. Savunma, en az 2044 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğundadır.

28
PANAMA

11-PANAMA

Ordu 1990'da dağıtıldı, 1994 anayasasıyla tamamen kaldırıldı. Sınırlı sayıda paramiliter özel birimi bulunmaktadır.

29
PORTO RİKO

10-PORTO RİKO

Savunma, ABD'nin sorumluluğundadır.

30
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER

9-SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER

Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) üyesi

31
Dünya milyarlar harcarken kılları kıpırdamıyor! İşte ordusu olmayan ülkeler

8-SAMOA

Savunma, Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.

32
SAN MARİNO

7-SAN MARİNO

Savunma İtalya'nın sorumluluğundadır.

33
SİNT MAARTEN

6-SİNT MAARTEN

Savunma, Hollanda'nın sorumluluğundadır.

34
SOLOMON ADALARI

5-SOLOMON ADALARI

Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından eğitilen ve desteklenen polisler

35
TUVALU

4-TUVALU

Kuruluş aşamasında ordu oluşturulmadı. Polis gücü Avustralya tarafından desteklendi.

36
VANUATU

3-VANUATU

Avustralya, Çin, Fransa, Yeni Zelanda ve ABD tarafından eğitilen ve desteklenen küçük bir paramiliter güç.

37
VATİKAN ŞEHRİ

2-VATİKAN ŞEHRİ

İç güvenlik İsviçre ve polis tarafından sağlanacak, savaş zamanında ise İtalyan ordusu tarafından savunulacaktı.

38
YENİ KALEDONYA

1-YENİ KALEDONYA

Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.

