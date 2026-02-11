Dünya milyarlar harcarken kılları kıpırdamıyor! İşte ordusu olmayan ülkeler

Kategoriler
ABD, İran, Çin, Rusya ve İsrail başta olmak üzere dünya çapında pek çok ülke yeni bir savaş için tetikte bekliyor. Aynı zamanda doğudan batıya hemen her ülke ordusunu güçlendirmek için milyarlarca dolar harcıyor. Ancak bazı ülkeler bu silahlanma yarışının çok gerisinde. Zira savunma gerçekleştirecek bir orduları yok…
Dünyada savaş çanları çalarken ordusu en güçlü ülke, siyasal ve ekonomik açıdan da en güçlü ülke olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Kore dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkeler. Türkiye ise 9. Sıradaki yeri ile oldukça iyi bir konumda. Diğer yandan öyle ülkeler var ki kendilerine ait bir orduları yok….
36-ANDORRA
Savunma, Fransa ve İspanya'nın sorumluluğundadır.
35-ARUBA
Savunma, Hollanda Krallığı'nın sorumluluğundadır.
34-AZİZ LUCİA
Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) üyesi
33-FALKLAND ADALARI
Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.
32- COOK ADALARI
Savunma, Avustralya'nın sorumluluğundadır.
31-DOMİNİKA
Ordu 1981'de dağıtıldı. Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi'nin (RSS) üyesidir.
30-MONTSERRAT
Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.
29- FAROE ADALARI
Savunma Danimarka'nın sorumluluğundadır.
28-FRANSIZ POLİNEZYASI
Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.
27-GRENADA
Ordu 1983'te dağıtıldı. Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi'nin (RSS) üyesidir.
26- GRÖNLAND
Savunma Danimarka'nın sorumluluğundadır.
25- HONG KONG
Savunma Çin'in sorumluluğundadır.
24-İZLANDA
Savunma, NATO'nun (özellikle ABD, Norveç, Danimarka'nın) sorumluluğundadır.
23- KİRİBATİ
Anayasa askeri müdahaleyi yasaklamaktadır. Savunma yardımı Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından sağlanmaktadır.
22-KOSTA RİKA
Ordu 1948'de kaldırıldı. Uzmanlaşmış polis birimleri ABD ve Kolombiya tarafından eğitiliyor.
21-LİHTENŞTAYN
Ordu 1868'de lağvedildi. Gerektiğinde İsviçre ve Avusturya'dan yardım alınıyordu.
20- MAKAO
Savunma Çin'in sorumluluğundadır.
19- MARSHALL ADALARI
Anayasa askeri müdahaleyi yasaklamaktadır. Savunma ABD'nin sorumluluğundadır.
18-MAURİTİUS
Ordu 1968'de dağıtıldı, ancak küçük bir paramiliter Özel Mobil Kuvveti (Special Mobile Force) bulunmaktadır. Başlıca güvenlik ortağı Hindistan'dır.
17-MİKRONEZYA
Kuruluş aşamasında herhangi bir ordu oluşturulmadı. Savunma, ABD'nin sorumluluğundadır.
16-MONAKO
Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.
15-CAYMAN ADALARI
Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.
14-NAURU
Savunma, Avustralya'nın sorumluluğundadır.
13-NİUE
Savunma, Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.
12-PALAU
Kuruluş aşamasında herhangi bir ordu oluşturulmamıştır. Savunma, en az 2044 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğundadır.
11-PANAMA
Ordu 1990'da dağıtıldı, 1994 anayasasıyla tamamen kaldırıldı. Sınırlı sayıda paramiliter özel birimi bulunmaktadır.
10-PORTO RİKO
Savunma, ABD'nin sorumluluğundadır.
9-SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER
Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) üyesi
8-SAMOA
Savunma, Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.
7-SAN MARİNO
Savunma İtalya'nın sorumluluğundadır.
6-SİNT MAARTEN
Savunma, Hollanda'nın sorumluluğundadır.
5-SOLOMON ADALARI
Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından eğitilen ve desteklenen polisler
4-TUVALU
Kuruluş aşamasında ordu oluşturulmadı. Polis gücü Avustralya tarafından desteklendi.
3-VANUATU
Avustralya, Çin, Fransa, Yeni Zelanda ve ABD tarafından eğitilen ve desteklenen küçük bir paramiliter güç.
2-VATİKAN ŞEHRİ
İç güvenlik İsviçre ve polis tarafından sağlanacak, savaş zamanında ise İtalyan ordusu tarafından savunulacaktı.
1-YENİ KALEDONYA
Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.