Özge Sönmez
 | Özge Sönmez

Özel okulda dehşet! Masa küçük çocuğun üzerine devrildi: Parmakları bu hale geldi

Diyarbakır'da özel bir okulda dehşet anları yaşandı. Sabitlemeyen masa küçük çocuğun üzerine düştü. Çocuk çığlık çığlığa kalırken, parmakları feci şekilde ezildi. Olay anı kameraya yansırken, aile okul yönetiminden şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 12:16

Diyarbakır'da bulunan özel bir okulda 22 Aralık 2025 tarihinde sabitlenmeyen masa, küçük çocuğun üzerine düştü. Acı içinde bağıran çocuk, sevk edildiği hastanede parmaklarından ameliyat edildi. Çocuğun kanlar içinde kalan elleriyle büyük acı çektiği görüntüler kameraya yansırken, aile okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Özel okulda dehşet! Masa küçük çocuğun üzerine devrildi: Parmakları bu hale geldi

"BU OLAY İLK DEĞİL"

Çocuğun annesi Rabi İleri, oğlunun okulda yaralandığını, bu durumun ilk olmadığını öğrenince şikayette bulunduğunu söyledi. İleri, bir anne olarak kayıtsız kalamadığını belirterek, "Olayın ilk olmaması ve okul sahibinin akıllara durgunluk veren savunması. Başka çocuklar yaralanmasın diye masa değişimi veya sabitlenmesini talep ettik. Okul sahibi M.Ş., 'masaları nasıl değiştireyim' diyor. 'Eşin marangoz, getir, masrafları bana ait, ben yaptırıyorum' diyor, 'ne alakası var' diyor. Olayın gerçekleştiği sırada çocuğun güvenliği ve gözetiminden sorumlu öğretmen, bağırsaklarının bozulmasını gerekçe göstererek çocuğun durumunu sormak için aramamıştır. Bu itici hareketler beni bu yola itti. Okul sahibinin yansıtmak istediği gibi okuldan maddi bir talebim yoktur. Fakat bu işin davaya gitmesi halinde kazanılan tazminatı okul sahibin günahını çıkarır mı bilmem ama bağış yapacağım ve bağış M.Ş. okul sahibi adına olacak" dedi.

Özel okulda dehşet! Masa küçük çocuğun üzerine devrildi: Parmakları bu hale geldi

"8 YAŞINDAKİ KIZIM PSİKOLOJİK ZORBALIĞA MARUZ KALMIŞTIR"

Yaşananların bununla sınırlı olmadığını savunan İleri, "3 yaşına henüz girmemiş oğlumun hakkını savunurken 8 yaşındaki kızım okul sahibi tarafından psikolojik zorbalığa maruz kalmıştır. Kastettiğim, öğretmeni ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda bırakılmıştır. 3 sınıf erken kayıt döneminde okula aktif devam eden çocuğumun kontenjan dolu diyerek kaydı yenilenmemiştir ve öncesinde babaya okul sahibi M.Ş. tarafından kızımın okula alınmayacağına dair haber gönderilmiş olup baba her gün çocuğu sırasına kadar götürüp sırasından almaktadır. Ayrıca kayıt yenilenmediği için çıkan tartışmada okulun sahibi eşime ‘ ettin de ne oldu, bir iki kağıt imzaladılar gittiler’, formaliteden geldiklerini iddia etmiştir. Bu, anne baba olarak bizim içimizi çok acıttı ve kurumlara olan güvenimizi zedelemiştir" dedi.

Özel okulda dehşet! Masa küçük çocuğun üzerine devrildi: Parmakları bu hale geldi

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

İleri şöyle devam etti:
"Ben ilk yaralanan çocuğun annesi ile iletişime geçip herhangi bir ifadesine başvurulup vurulmadığını sorduğumda çocuk da anne de ifade vermemiş olup ilk vakanın neye dayanarak yalanlandığını öğrenmek istiyorum. Bir anne olarak olayla alakasız kızımın da mağdur edilmesi bu olayla ilgili okulun bir kınama bile almaması daha öncede okuldaki bir çocuğunda öğretmen tarafından tartaklaması, çocukların en çok korunması gereken çağda beni daha da hırslandırmıştır. Asla ve asla peşini bırakmayacağım" ifadelerinde bulundu.
Aile, savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Öte yandan, okulun kurucusu M.Ş., söz konusu konuyu ve iddiaları soran muhabire telefonda tehdit ve hakaretlerde bulundu.

