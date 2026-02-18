Dolandırıcılar sezona göre hareket ediyor! Ramazan kolisi alacağım derken dolandırılabilirsiniz

Farklı yöntemlerle insanların mal varlıklarını elde etmeye çalışan dolandırıcılar Ramazan ayını da fırsata çevirmek için uğraşıyor. Özellikle iftara yakın saatlerde “Ramazan kolisi yardımı” başlığı altında mesaj gönderen dolandırıcılar, vatandaşların mesaj içindeki linke tıklaması halinde tüm kişisel bilgilere ulaşabiliyor.

“HESABINIZDA BULUNAN TÜM PARAYI ÇEKEBİLİYORLAR”

Dolandırıcıların Ramazan ayında arttığına dikkat çeken Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımıza oldukça kullanılan bir dolandırıcılık sistemi, SMS olarak sizlere Ramazan Kolisi yardımı yapacağız. Nakdi yardımda bulunacağız şeklinde sizlere mesaj gönderiyorlar ve bu mesajlara tıklamanız sonrasında bankanızda, hesabınızda bulunan tüm parayı çekebiliyorlar. Bu nedenle vatandaşlarımızı bu SMS'lere karşı uyarıyoruz. Zaten bu tür yardımlar valilikler, kaymakamlıklar, muhtarınız aracılığıyla sizlere zaten ulaştırılacaktır" dedi.

“SİZİN ADINIZA KREDİ BAŞVURUSU YAPIYORLAR”

Dolandırıcıların ulaştığı bilgilerle mağduriyetin kredi borcuna kadar ulaşabileceğine değinen Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Gelen bu mesajlara itimat etmemeniz gerekmekte. Dolandırıcılar attıkları SMS üzerinden ulaştıkları bilgilerinizle sadece hesabınızda olan parayı çekmekle de kalmıyorlar artık. Sizin adınıza kredi başvurusu yapıyorlar. Onaylanan kredinin hesaba yatmasından sonra bir de bu parayı çekiyorlar. Bu nedenle sadece var olan paranızdan değil adınıza çekilecek olan kredilerden de artık korkmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çakır, "Eğer dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşündüğünüz bazı mesajlar var ise en yakın savcılığa veyahut karakola başvuru yaparak halkımızı da bu konuda uyarabilirsiniz. Ramazan ayında normal zamandan daha dikkatli olmanızı öreniyoruz" diye konuştu.