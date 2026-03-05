ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırıları! Askeri hedefler havaya uçuruldu

Kategoriler
ABD ve İsrail, İran’a hava saldırılarını sürdürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Tahran’a ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu açıklarken, İran’ın füze ve İHA saldırılarıyla sivilleri hedef aldığı öne sürüldü.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise İsfahan ve Kum başta olmak üzere birçok bölgedeki füze rampaları ve savunma sistemlerinin hedef alındığını bildirdi.