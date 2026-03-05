Kategoriler
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI! SAVAŞTA 6. GÜN...
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı gün de sürerken bölgede gerilim hat safhaya ulaştı. İran, misilleme kapsamında İsrail topraklarını hedef alırken, bir yandan da Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmaya devam ediyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları İran’ın başkenti Tahran dahil birçok şehire bomba yağdırıyor...
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İsrail ordusunun İran’a yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİFLEŞTİRİLDİ
İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İRAN'DAN KÜRT GRUPLARA UYARI: FIRSATÇILIK YAPMAYIN
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu. Laricani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.
İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ MİSİLLEME
İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.
Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi. Hava savunma sistemlerinin müdahalesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu.
Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.
KATAR, ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇEVRESİNİ TAHLİYE ETTİ
Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği gerekçesiyle" ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.