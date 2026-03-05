ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı gün de sürerken bölgede gerilim hat safhaya ulaştı. İran, misilleme kapsamında İsrail topraklarını hedef alırken, bir yandan da Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmaya devam ediyor. Buna karşılık ABD ve İsrail savaş uçakları İran’ın başkenti Tahran dahil birçok şehire bomba yağdırıyor...