SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Mart 05, 2026 08:22
1
SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’e göre, Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, Şubat ayı enflasyonu yüzde 2,96, 2 aylık toplam enflasyon %7,94 şeklinde gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, iki aylık enflasyon farkının maaşlara ve emekli aylıklarına etkisini hesapladı ve tüm emeklileri uyardı.
 

2
Ocak ayında asgari ücret

Ocak ayında asgari ücretin 22.104 TL’den 28.075 TL’ye çıktığını hatırlatan Erdursun, artış oranının yüzde 27,01 olduğunu, ilk 2 aylık enflasyona göre yüzde 7,94 kayıp olduğunu ifade etti.
 

3
alım gücü

28.075 TL’nin %7,94’ü = 2.230 TL

Erdursun, "Bugünkü alım gücü: 25.845 TL, yani 2 ayda yaklaşık 2.230 TL eridi" dedi.
 

4
Memur ve memur emeklisi

Ocak 2026 tarihinde yapılan zamları hatırlatan Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklisi: yüzde 12,19, Memur ve memur emeklisi: yüzde 18,6, en düşük aylık (20.000 TL’ye tamamlanan): %18,40 oldu.
 

5
emeklileri alacakları maaş konusunda uyardı

Erdursun, "İlk 2 ayda TÜİK’e göre %7,94 enflasyon çıktıysa: SSK ve Bağ-Kur’un aldığı %12,19 zammın yaklaşık 3’te 2’si erimiş durumda" diyerek emeklileri alacakları maaş konusunda uyardı.
 

6
6 aylık enflasyon

Geçen yıl ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 16,67 olduğunu belirten Erdursun, bu yıl beklentinin %13 ile %15 arası olduğunu söyledi.
 

7
enflasyon farkı zam

Erdursun, "Şayet bu tahmin gerçekleşirse: SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 13 – 15 arası enflasyon farkı (halk dilinde zam) alır. Memur ve memur emeklileri: yüzde 9 – 11 arası enflasyon farkı (halk dilinde) zam alır" dedi.
 

8
ZAM DEĞİL ENFLASYON FARKI

ZAM DEĞİL ENFLASYON FARKI

1 Temmuz’da yapılacak olan ödemenin zam değil enflasyon farkı olduğunu vurgulayan Erdursun, "Enflasyon farkı : Gerçekleşen enflasyona göre, ücretlerin, aylıkların enflasyonun altında kalmaması için oluşan telafi artış oranıdır" dedi.

 

9
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için olası zamlar!

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için olası zamlar!

%13 zam olursa
20.000 TL → 22.600 TL

21.000 TL → 23.730 TL

22.000 TL → 24.860 TL

23.000 TL → 25.990 TL

24.000 TL → 27.120 TL

25.000 TL → 28.250 TL

30.000 TL → 33.900 TL

35.000 TL → 39.550 TL

40.000 TL → 45.200 TL

50.000 TL → 56.500 TL

75.000 TL → 84.750 TL

100.000 TL → 113.000 TL
 

10
%14 zam olursa

%14 zam olursa

20.000 TL → 22.800 TL

21.000 TL → 23.940 TL

22.000 TL → 25.080 TL

23.000 TL → 26.220 TL

24.000 TL → 27.360 TL

25.000 TL → 28.500 TL

30.000 TL → 34.200 TL

35.000 TL → 39.900 TL

40.000 TL → 45.600 TL

50.000 TL → 57.000 TL

75.000 TL → 85.500 TL

100.000 TL → 114.000 TL
 

11
%15 zam olursa

%15 zam olursa

20.000 TL → 23.000 TL

21.000 TL → 24.150 TL

22.000 TL → 25.300 TL

23.000 TL → 26.450 TL

24.000 TL → 27.600 TL

25.000 TL → 28.750 TL

30.000 TL → 34.500 TL

35.000 TL → 40.250 TL

40.000 TL → 46.000 TL

50.000 TL → 57.500 TL

75.000 TL → 86.250 TL

100.000 TL → 115.000 TL

 

12
Memur ve memur emeklisi için (%9 – %11) %9 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

Memur ve memur emeklisi için (%9 – %11) %9 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

20.000 TL → 21.800 TL

25.000 TL → 27.250 TL

30.000 TL → 32.700 TL

40.000 TL → 43.600 TL

50.000 TL → 54.500 TL

60.000 TL → 64.400 TL

70.000 TL → 76.300 TL

80.000 TL → 87.200 TL

 

13
%10 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

%10 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı 

20.000 TL → 22.000 TL

25.000 TL → 27.500 TL

30.000 TL → 33.000 TL

40.000 TL → 44.000 TL

50.000 TL → 55.000 TL

60.000 TL → 66.000 TL

70.000 TL → 77.000 TL

80.000 TL → 88.000 TL
 

14
%11 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

%11 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

20.000 TL → 22.200 TL

25.000 TL → 27.750 TL

30.000 TL → 33.300 TL

40.000 TL → 44.400 TL

50.000 TL → 55.500 TL

60.000 TL → 66.600 TL

70.000 TL → 77.700 TL

80.000 TL → 88.800 TL

 

15
Memur ve memur emeklileri

Erdursun ayrıca "Temmuz’da %13–%15 arası bir enflasyon çıkarsa: SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranı alacak. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı nedeniyle artış biraz daha düşük olacak" diyerek aradaki fark hakkında bilgi verdi.

 

