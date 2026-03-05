SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Erdursun ayrıca "Temmuz’da %13–%15 arası bir enflasyon çıkarsa: SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranı alacak. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı nedeniyle artış biraz daha düşük olacak" diyerek aradaki fark hakkında bilgi verdi.