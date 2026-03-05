SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Kategoriler
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’e göre, Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, Şubat ayı enflasyonu yüzde 2,96, 2 aylık toplam enflasyon %7,94 şeklinde gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, iki aylık enflasyon farkının maaşlara ve emekli aylıklarına etkisini hesapladı ve tüm emeklileri uyardı.
Ocak ayında asgari ücretin 22.104 TL’den 28.075 TL’ye çıktığını hatırlatan Erdursun, artış oranının yüzde 27,01 olduğunu, ilk 2 aylık enflasyona göre yüzde 7,94 kayıp olduğunu ifade etti.
28.075 TL’nin %7,94’ü = 2.230 TL
Erdursun, "Bugünkü alım gücü: 25.845 TL, yani 2 ayda yaklaşık 2.230 TL eridi" dedi.
Ocak 2026 tarihinde yapılan zamları hatırlatan Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklisi: yüzde 12,19, Memur ve memur emeklisi: yüzde 18,6, en düşük aylık (20.000 TL’ye tamamlanan): %18,40 oldu.
Erdursun, "İlk 2 ayda TÜİK’e göre %7,94 enflasyon çıktıysa: SSK ve Bağ-Kur’un aldığı %12,19 zammın yaklaşık 3’te 2’si erimiş durumda" diyerek emeklileri alacakları maaş konusunda uyardı.
Geçen yıl ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 16,67 olduğunu belirten Erdursun, bu yıl beklentinin %13 ile %15 arası olduğunu söyledi.
Erdursun, "Şayet bu tahmin gerçekleşirse: SSK ve Bağ-Kur emeklileri: yüzde 13 – 15 arası enflasyon farkı (halk dilinde zam) alır. Memur ve memur emeklileri: yüzde 9 – 11 arası enflasyon farkı (halk dilinde) zam alır" dedi.
1 Temmuz’da yapılacak olan ödemenin zam değil enflasyon farkı olduğunu vurgulayan Erdursun, "Enflasyon farkı : Gerçekleşen enflasyona göre, ücretlerin, aylıkların enflasyonun altında kalmaması için oluşan telafi artış oranıdır" dedi.
%13 zam olursa
20.000 TL → 22.600 TL
21.000 TL → 23.730 TL
22.000 TL → 24.860 TL
23.000 TL → 25.990 TL
24.000 TL → 27.120 TL
25.000 TL → 28.250 TL
30.000 TL → 33.900 TL
35.000 TL → 39.550 TL
40.000 TL → 45.200 TL
50.000 TL → 56.500 TL
75.000 TL → 84.750 TL
100.000 TL → 113.000 TL
20.000 TL → 22.800 TL
21.000 TL → 23.940 TL
22.000 TL → 25.080 TL
23.000 TL → 26.220 TL
24.000 TL → 27.360 TL
25.000 TL → 28.500 TL
30.000 TL → 34.200 TL
35.000 TL → 39.900 TL
40.000 TL → 45.600 TL
50.000 TL → 57.000 TL
75.000 TL → 85.500 TL
100.000 TL → 114.000 TL
20.000 TL → 23.000 TL
21.000 TL → 24.150 TL
22.000 TL → 25.300 TL
23.000 TL → 26.450 TL
24.000 TL → 27.600 TL
25.000 TL → 28.750 TL
30.000 TL → 34.500 TL
35.000 TL → 40.250 TL
40.000 TL → 46.000 TL
50.000 TL → 57.500 TL
75.000 TL → 86.250 TL
100.000 TL → 115.000 TL
Memur ve memur emeklisi için (%9 – %11) %9 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı
20.000 TL → 21.800 TL
25.000 TL → 27.250 TL
30.000 TL → 32.700 TL
40.000 TL → 43.600 TL
50.000 TL → 54.500 TL
60.000 TL → 64.400 TL
70.000 TL → 76.300 TL
80.000 TL → 87.200 TL
%10 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı
20.000 TL → 22.000 TL
25.000 TL → 27.500 TL
30.000 TL → 33.000 TL
40.000 TL → 44.000 TL
50.000 TL → 55.000 TL
60.000 TL → 66.000 TL
70.000 TL → 77.000 TL
80.000 TL → 88.000 TL
%11 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı
20.000 TL → 22.200 TL
25.000 TL → 27.750 TL
30.000 TL → 33.300 TL
40.000 TL → 44.400 TL
50.000 TL → 55.500 TL
60.000 TL → 66.600 TL
70.000 TL → 77.700 TL
80.000 TL → 88.800 TL
Erdursun ayrıca "Temmuz’da %13–%15 arası bir enflasyon çıkarsa: SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranı alacak. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme farkı nedeniyle artış biraz daha düşük olacak" diyerek aradaki fark hakkında bilgi verdi.