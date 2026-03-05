Evler kara gömüldü! Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Tunceli'nin Ovacık'a bağlı Koyungölü köyünde evler kara gömüldü! Etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Köyde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, evler adeta beyaz örtünün altında kayboldu. Aralıksız devam eden kar yağışı sonrası birçok evin çatısında metrelerce kar birikti. Çatılarda oluşan ağır kar yükü nedeniyle vatandaşlar tedbir almaya çalışırken, saçaklardan sarkan buz sarkıtları da dikkat çekti.



