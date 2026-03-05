Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Türkiye neden İran'dan sonra hedef gösteriliyor Fatih Atik deşifre etti: "Türkiye, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma oyununu deşifre etti!"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İsrail’in Türkiye’yi hedef göstermesinin temel sebebinin, Ankara'nın bölgedeki oyun planlarını ifşa ederek Suudi Arabistan, Pakistan ve BAE gibi ülkelerle ortak bir güç merkezi oluşturmaya çalışması olduğunu savundu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
00:55
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
00:57

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, Milli İstihbarat Akademisi’nin raporuna dikkat çekerek, Türkiye’nin bölgesel bir süper güç olma yolundaki adımlarını analiz etti. Atik’e göre, devam eden çatışmalar kadar kritik olan bir diğer konu; savaş bittikten sonra kurulacak yeni ittifaklar.

Türkiye neden İran'dan sonra hedef gösteriliyor Fatih Atik deşifre etti: "Türkiye, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma oyununu deşifre etti!"

"ÜÇLÜ YAPI MI KURULACAK?"

Türkiye'nin masada ve sahada yürüttüğü diplomasiye değinen Atik, şunları dile getirdi:

"Türkiye bölgede bölgesel bir süper güç olarak kimlerle birlikte hareket edecek? Suudi Arabistan ve Pakistan ile üçlü bir yapı mı kuracağız? Türkiye şu anda hem savaşı hem de tarafsız durumunu yönetirken bir taraftan da bölge ülkeleriyle bu yeni ittifak modelleri oluşturuyor."

Türkiye neden İran'dan sonra hedef gösteriliyor Fatih Atik deşifre etti: "Türkiye, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma oyununu deşifre etti!"

İSRAİL NEDEN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR?

Fatih Atik, İsrail kanadından gelen "İran'dan sonra hedef Türkiye'dir" açıklamalarının perde arkasını şu sözlerle açıkladı:

"İsrail'in tek amacı bölgedeki bütün devletleri istikrarsız hale getirmek. Bunu herkes biliyor ama yüksek sesle dile getiren tek bir ülke var: Ankara. Tek bir lider var: Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail, kendi güvenliğini diğer ülkelerin dağınıklığından ve parçalanmasından sağlamaya çalışıyor. Türkiye bu fikri deşifre edip bütün bölge ülkeleriyle paylaşıyor. Suudi Arabistan, BAE ve Pakistan ile diğer bölge ülkeleriyle konuşarak ortak bir dil oluşturuyor. İsrail’i en çok rahatsız eden şey, bölgede Türkiye yeni güç merkezi oluşturuyor."

