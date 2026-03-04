Menü Kapat
 Selahattin Demirel

İspanya'dan ABD'nin 'iş birliği' sözlerine jet açıklama! Türkiye için de mesaj verildi
AA
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 23:29
|
04.03.2026
04.03.2026
saat ikonu 23:36

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesi sonrası Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

İspanya'dan ABD'nin 'iş birliği' sözlerine jet açıklama! Türkiye için de mesaj verildi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesi sonrası Türkiye ile dayanışma mesajı yayımladı ve ABD ile üsler konusundaki işbirliği iddialarını reddetti.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesi sonrası Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.
Albares, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti ve İspanya'nın Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yinelediğini söyledi.
Albares, İspanya'nın ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiği yönündeki Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamasını reddetti ve İspanya hükümetinin tutumunun değişmediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Albares, ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

İspanya'dan ABD'nin 'iş birliği' sözlerine jet açıklama! Türkiye için de mesaj verildi

"BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Albares, "İran'ın ülkelerine ('ye) yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim." ifadelerini kullandı.

Albares ayrıca, "İspanya, 'da gerilimin azaltılması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yinelemektedir. Tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyoruz. Barış için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya'dan ABD'nin 'iş birliği' sözlerine jet açıklama! Türkiye için de mesaj verildi

ABD'NİN "İŞ BİRLİĞİ" AÇIKLAMASINA YALANLAMA

Diğer yandan Albares, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'un İspanyol üslerindeki tesislerini İran'a karşı operasyonlar için kullanmasına izin vermeyi reddetmesi üzerine ticaret ambargosu tehdidinde bulunmasının ardından, İspanya'nın "ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiği" yönündeki açıklamasını reddetti.

İspanya'dan ABD'nin 'iş birliği' sözlerine jet açıklama! Türkiye için de mesaj verildi

Albares, Ser radyosuna yaptığı açıklamada "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu zerre kadar değişmedi." dedi.

