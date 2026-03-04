Beyaz Saray'dan İran'a kara harekatı açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İsrail'le birlikte İran'a düzenlediği ortak saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Leavitt, İran'a kara harekatı yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu cevapladı. Beyaz Saray Sözcüsü, "Kara harekatı şu anda masada yok." ifadelerini kullandı.

"İSPANYA ABD ORDUSUYLA İŞ BİRLİĞİNİ KABUL ETTİ"

İran'a saldırı için üslerini ABD'ye kullandırmama kararı alan İspanya'yla ilgili de konuşan Karoline Leavitt, İspanya'nın ABD ile iş birliğini kabul ettiği duyurdu.

İSPANYA "İŞ BİRLİĞİ"Nİ YALANLADI

Öte yanda İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Beyaz Saray'ın "iş birliği" açıklamasını yalandı.

"İSTİHBARAT HAMANEY'İN OĞLUNUN LİDERLİK YARIŞINI İNCELİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü, açıklamaları içinde İran'da öldürülen dini lider Humeyni'den sonra ortaya çıakcak durumla ilgili de konuşarak "İran'da Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in liderlik yarışında olduğunu görüyoruz. İstihbarat konuyu inceliyor. Bekleyip görmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

"TRUMP IKBY LİDERLERİYLE KUZEY IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNÜ KONUŞTU"

Sözcü Leavitt ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) liderleriyle Kuzey Irak'taki ABD üssü hakkında konuştuğu bilgisini de verdi.

