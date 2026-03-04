Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Beyaz Saray'dan İran'a kara harekatı açıklaması

İran'a İsrail'le birlikte saldıran ABD'den yeni açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İran'a kara harekatı olasılığıyla ilgili "Şu an masada değil" dedi. Leavitt ayrıca İspanya'nın da ABD ile iş birliğini kabul ettiğini duyururken İspanya'dan bu açıklamaya yalanlama geldi.

Beyaz Saray'dan İran'a kara harekatı açıklaması
04.03.2026
04.03.2026
Sözcüsü Karoline Leavitt, 'nin İsrail'le birlikte 'a düzenlediği ortak saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a kara harekatının şu anda masada olmadığını bildirdi.
Leavitt, İspanya'nın ABD ile iş birliğini kabul ettiğini duyurdu.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Beyaz Saray'ın İspanya'nın ABD ile iş birliği yaptığı açıklamasını yalanladı.
Beyaz Saray Sözcüsü, İran'da Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in liderlik yarışında olduğunu ve istihbaratın bu konuyu incelediğini belirtti.
Sözcü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın IKBY liderleriyle Kuzey Irak'taki ABD üssü hakkında konuştuğunu da aktardı.
Leavitt, İran'a kara harekatı yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu cevapladı. Beyaz Saray Sözcüsü, "Kara harekatı şu anda masada yok." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan İran'a kara harekatı açıklaması

"İSPANYA ABD ORDUSUYLA İŞ BİRLİĞİNİ KABUL ETTİ"

İran'a saldırı için üslerini ABD'ye kullandırmama kararı alan 'yla ilgili de konuşan Karoline Leavitt, İspanya'nın ABD ile iş birliğini kabul ettiği duyurdu.

İSPANYA "İŞ BİRLİĞİ"Nİ YALANLADI

Öte yanda İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Beyaz Saray'ın "iş birliği" açıklamasını yalandı.

Beyaz Saray'dan İran'a kara harekatı açıklaması

"İSTİHBARAT HAMANEY'İN OĞLUNUN LİDERLİK YARIŞINI İNCELİYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü, açıklamaları içinde İran'da öldürülen dini lider Humeyni'den sonra ortaya çıakcak durumla ilgili de konuşarak "İran'da 'in oğlu Mücteba Hamaney'in liderlik yarışında olduğunu görüyoruz. İstihbarat konuyu inceliyor. Bekleyip görmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

"TRUMP IKBY LİDERLERİYLE KUZEY IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNÜ KONUŞTU"

Sözcü Leavitt ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) liderleriyle Kuzey Irak'taki ABD üssü hakkında konuştuğu bilgisini de verdi.

