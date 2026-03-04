Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İran'dan şok iddia! Misillemelerde 500 ABD askeri öldü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ABD ve İsrail'in ülkesine başlattığı saldırılara karşın misilleme saldırılarında yüzlerce ABD askerinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Öte yandan Trump ve Netanyahu'yu suçlayan Laricani, iki lideri Amerikan askerlerinin ölümünden sorumlu tuttu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan şok iddia! Misillemelerde 500 ABD askeri öldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 19:31

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Laricani, yaptığı paylaşımda, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerine yer verdi.

İran'dan şok iddia! Misillemelerde 500 ABD askeri öldü

0:00 45
HABERİN ÖZETİ

İran'dan şok iddia! Misillemelerde 500 ABD askeri öldü

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'i eleştiren ve bedel ödeyeceklerini belirten bir paylaşım yaptı.
Laricani, Trump'ın Netanyahu'nun eylemleriyle Amerikan halkını İran'la bir savaşa sürüklediğini iddia etti.
Laricani, son günlerde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü belirterek ABD mi yoksa İsrail mi'nin birinci sırada olduğunu sordu.
Laricani, İmam Hamaney'in şehadetinin ağır bir bedele mal olacağını söyledi.
İran, 28 Şubat'ta başlayan saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İran'dan şok iddia! Misillemelerde 500 ABD askeri öldü

"MACERA DEVAM EDİYOR"

İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran'da zafer elde ettiğini öne sürdü! Bakan Pete Hegseth İsrail ile 'daha yeni başlıyoruz' dedi
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni ertelendi! ABD-İsrail saldırıları sürüyor
ETİKETLER
#Abd-iran Gerilimi
#İran Misillemesi
#Ali Laricani
#İran Tehdidi
#İmam Hamaney
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.