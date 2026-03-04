İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Laricani, yaptığı paylaşımda, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerine yer verdi.

HABERİN ÖZETİ İran'dan şok iddia! Misillemelerde 500 ABD askeri öldü İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'i eleştiren ve bedel ödeyeceklerini belirten bir paylaşım yaptı. Laricani, Trump'ın Netanyahu'nun eylemleriyle Amerikan halkını İran'la bir savaşa sürüklediğini iddia etti. Laricani, son günlerde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü belirterek ABD mi yoksa İsrail mi'nin birinci sırada olduğunu sordu. Laricani, İmam Hamaney'in şehadetinin ağır bir bedele mal olacağını söyledi. İran, 28 Şubat'ta başlayan saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

"MACERA DEVAM EDİYOR"

İranlı yetkili, "Macera devam ediyor. İmam Hamaney'in şehadeti, Allah'ın izniyle, size ağır bir bedele mal olacak." dedi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.