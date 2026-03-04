Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, İran'da zafer elde ettiğini öne sürdü! Bakan Pete Hegseth İsrail ile 'daha yeni başlıyoruz' dedi

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırılara dair açıklamalar sırasında daha fazla ABD kuvvetinin Orta Doğu'ya ilerlediğini söyledi. İsrail işe beraber bir haftadan kısa süre içinde İran semalarının kontrollerini ele geçireceklerini söyleyen Bakan Hegseth, İran'da kazandıklarını öne sürdü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
16:15
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
16:46

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırılar konusunda ''Henüz yeni başlıyoruz'' açıklamasında bulundu. Bakan Hegseth, ABD ve İsrail'in bir haftadan kısa süre içinde İran semalarının kontrollerini ele geçireceklerini, daha fazla ABD kuvvetinin İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti.

''İran'da kazanıyoruz'' diyen Hegseth, büyük bir zafer elde ettiklerini söyledi. ''Henüz yeni başlıyoruz'' diyen Hegseth, İran'ı daha sert vuracaklarını ''Onlar yıkılmışken durmayacağız'' dedi.

ABD, İran'da zafer elde ettiğini öne sürdü! Bakan Pete Hegseth İsrail ile 'daha yeni başlıyoruz' dedi

''ONLAR BİTTİLER VE BUNU BİLİYORLAR''

Hegseth, "Bunu ancak Amerika Birleşik Devletleri yönetebilirdi, sadece biz. Ancak İsrail Savunma Kuvvetleri gibi son derece yetenekli bir gücü de eklediğinizde, bu kombinasyon radikal İslamcı İranlı rakiplerimiz için tam bir yıkım anlamına geliyor. Onlar bittiler ve bunu biliyorlar. Ya da en azından çok yakında bilecekler." ifadelerini kullandı. ABD'nin durdurulamaz olduğunu söyleyen Hegseth, İran'ın kazanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Öte yandan Türkiye'ye yönelen balistik füzeden haberdar olduklarını söyleyen Hegseth, bu durumun NATO'nun 5. maddesini tetikleyebileceğini düşünmediğini ifade etti.

''CEPHANE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORUZ''

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in ardından ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in açıklamalarda bulundu. Caine, İran donanmasını yok etmeye başladıklarını, İran'ın çatışma gücünü yeniden inşa etme gücünü ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD, İran'da zafer elde ettiğini öne sürdü! Bakan Pete Hegseth İsrail ile 'daha yeni başlıyoruz' dedi

Caine, ABD'nin cephane değişikliğine gittiğini ve yeni kullanılacak silahların GPS güdümlü olacağını belirtti. Saldırıların şiddetinin artacağını ifade eden Caine, yeterli cephanelerinin olduğunu fakat güvenlik gerekli miktarı paylaşamadıklarını ifade etti.

Caine, İran'ın savaş ilerledikçe daha az füze ateşlediğini belirterek, ABD'nin füze saldırılarının artık İran içlerine doğru genişleyeceğini sözlerine ekledi. ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'ın altyapısına ve deniz gücüne yönelik saldırılarına devam edeceğini söyledi.

Caine, İran'ın saldırılarında ayrım gözetmeksizin ve acımasız davrandığını söyledi.

İLGİLİ HABERLER
ABD-İsrail-İran savaşında son durum: Yeni lidere ölüm tehdidi, Trump gerekçe açıkladı
Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike
ETİKETLER
#orta doğu
#Pete Hegseth
#Füze Saldırıları
#Abd İran Savaşı
#Dan Caine
#Dünya
