 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sırasında söylediği ''Büyük dalga henüz gelmedi'' sözleri tansiyonu zirveye çıkardı. Trump'ın neden bahsettiği sorusu havada kalırken akıllara stratejik bombardımanlar ve 'en büyük bombalar' ihtimali geldi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
15:33
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
15:35

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederken ABD Başkanı 'tan yeni bir tehdit daha geldi. Trump, henüz İran'a 'büyük dalganın' gelmediğini öne sürdü. Trump, ''Henüz onlara sert darbeler indirmeye başlamadık bile. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor'' dedi.

Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike

Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'büyük dalganın' yakında geleceği yönündeki tehdidi, stratejik bombardıman uçaklarıyla yoğun bir hava harekatının öngörüldüğünü belirtiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a henüz 'büyük dalganın' gelmediğini ve yakında geleceğini belirtti.
Savunma araştırmacısı Sascha Bruchmann, 'büyük saldırı'nın stratejik bombardıman uçaklarıyla yürütülecek yoğun ve sürdürülebilir bir hava projesi olacağını söyledi.
Bu harekatın, sorti sayısının artması ve daha ağır, sığınak delici mühimmatların yoğun kullanımını içerebileceği uzmanlarca ifade edildi.
Metinde öne çıkan bombardıman uçakları B-1 Lancer ve B-2 Spirit olarak belirtildi.
B-1 Lancer uçakları, İran hedeflerini vurmak için yaklaşık 37 saat süren uzun menzilli görevlerde kullanıldı.
B-2 Spirit uçakları ise İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıda 14 adet 30 bin librelik GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombası kullanarak operasyon yürüttü.
Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike

The Telegraph’ta yer alan habere göre Bahreyn merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (IISS) bünyesinde savunma araştırmacısı olarak görev yapan Sascha Bruchmann, 'büyük saldırı' ifadesinin muhtemel karşılığının stratejik bombardıman uçaklarıyla yürütülecek yoğun ve sürdürülebilir bir hava projesi olduğunu söyledi. Bruchmann, konuya ilişkin açıklamasında, ''En önemlisi, stratejik bombardıman uçağı filosu, yani B-1’ler, B-2’ler ve B-52’ler aracılığıyla sürdürülecek bir bombardıman harekatı.'' dedi.

Uzmanlara göre bu, yalnızca sorti sayısının artması değil; aynı zamanda daha ağır ve sığınak delici mühimmatların yoğun şekilde kullanılması anlamına gelebilir. Bu durumda iki bombardıman uçağı ön plana çıkıyor; B-1 Lancer ve B-2 Spirit.

ABD'NİN B-1 LANCER BOMBARDIMAN UÇAĞI

B-1 Lancer bombardıman uçaklarının azami hızı Mach 1.25 yani ses hızının yaklaşık 1,5 katı. 4 kişilik mürettebat yeri var. ABD bu uçakları İran'a yönelik saldırılarda geçtiğimiz yıl aktif bir şekilde kullandı. B-1 mürettebatları İran hedeflerini vurmak için yaklaşık 37 saat süren uzun menzilli görevler icra etti.

Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike

ABD'nin bu uçakları, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssüne konuşlandırmak istediği fakat İngiltere'nin bu konuda tereddütleri olduğu ve diplomatik görüş ayrılıkları yaşandığı öne sürüldü.

Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike

B-2 SPIRIT BOMBARDIMAN UÇAKLARI

ABD'nin B-2 Spirit bombardıman uçakları gizlilik kabiliyetleriyle ortaya çıkıyor. Bu uçaklar genellikle ABD’nin Missouri eyaletinden operasyon yürütüyor. Geçen yıl İsrail ile İran arasında yaşanan ve ‘On İki Gün Savaşı’ olarak anılan kriz sırasında ABD’nin doğrudan müdahalesi, İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir B-2 saldırısı olmuştu.

Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike

Bu operasyonda, 14 adet 30 bin librelik GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombası kullanıldı. Hedefler, yeraltındaki güçlendirilmiş tesislerdi.

Trump'ın 'İran'a büyük dalga'dan kastı ne? Orta Doğu'yu bekleyen yeni tehlike
