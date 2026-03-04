İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni ertelendi! ABD-İsrail saldırıları sürüyor

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarının başladığı 28 Şubat günü İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney öldürüldü. Tahran yönetimi, Hamaney için bugün cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı. Fakat tören iptal edildi. İran devlet medyası, yeni programın daha sonra açıklanacağını duyurdu.

HAMANEY'İN CENAZE TÖRENİ NEDEN ERTELENDİ?

İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi yaptığı açıklamada, veda töreninin yerel saatle 22.00’de düzenlenmesinin planlandığını, ancak ülkenin dört bir yanından gelen yoğun katılım talepleri ve gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Törenin daha uygun bir tarihte yapılacağını ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağını ifade eden Mahmudi, halkın meydan ve caddelerde düzenlenen anma programlarına katılmaya devam edebileceğini vurguladı.

İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

İsrail'in yıllar süren istihbarat faaliyetleriyle Hamaney'i saldırıya uğradığı cumartesi günkü toplantıya kadar takip edebildi. Habere göre ABD istihbaratı, Hamaney'in cumartesi sabahı kendi yerleşkesinde üst düzey İranlı yetkilerle bir toplantıya katılacağını kendi kaynağından teyit etti.

Saatlerce havada olduğu belirtilen İsrail savaş uçakları Hamaney'in yerleşkesine 30 hassas füze ateşledi ve Hamaney ile üst düzey İranlı yetkililer öldürüldü.

İSRAİL SENELERDİR HAMANEY'İ TRAFİK IŞIKLARINDAN İZLİYORDU

ABD basını, Hamaney'in yeri konusunda Amerika Merkezi İstihbarat Merkezi'nin (CIA), İsrail'e bilgi verdiğini, saldırıyı ise Tel Aviv'in gerçekleştirdiğini yazdı. İngiliz basınından Financial Times ise İsrailli istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in senelerdir Hamaney'i neredeyse adım adım izlediğini ifade etti.

ARABASINI NEREYE PARK ETTİKLERİNİ BİLE BİLİYORLARDI

Habere göre İsrail istihbaratı yıllar önce Tahran'daki trafik kameralarına sızdı ve Hamaney dahil İranlı üst düzey liderlerin günlük hareketlerini izledi. Görüntüler şifrelenerek Tel Aviv ve İsrail'in güneyindeki sunuculara aktarıldı.

Özellikle Hamaney'in yerleşkesine yakın Pasteur Caddesindeki kameranın çok faydalı bir açısının olduğu, bu açıyla korumaların ve şoförlerin faaliyetlerinin gözlemlendiği, nereye park ettikleri, ne zaman geldikleri, kime eşlik ettikleri ve sıkı güvenlik önlemleri altındaki Hamaney'in yerleşkesinde günlük rutin hakkında bilgi edinmeye imkan sağladığı belirtildi.

CEP TELEFONU ŞEBEKELERİNE DE SIZDILAR

Habere göre İsrail aynı zamanda İran'ın cep telefonu şebekelerine sızarak İranlı üst düzey isimlerin hareketleri hakkında ek bilgiler elde etti. Habere göre İsrail, İran liderleri ve faaliyetleri hakkında yıllarca topladığı devasa veri yığınlarını ayıklamak için yapay zeka araçlarını ve algoritmalarını kullandı.

TELEFONU HEP MEŞGUL GÖRÜNDÜ, UYARI ALAMADI

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) ise Hamaney'in katıldığı toplantının planlandığı gibi gerçekleştiğini doğrulayabilecek bir "insan kaynağının" olduğu aktarıldı.

İsrail ayrıca cumartesi günü Hamaney'in güvenlik ekibinin saldırı hakkında uyarı almasını engellemek için toplantı yerinin yakınındaki cep telefonu antenlerini devre dışı bıraktı ve böylece telefonları "meşgul" olarak görünürken, uyarı almaları engellendi. İsrailli istihbarat yetkilisi, "Tahran'ı Kudüs kadar iyi tanıyorduk" ifadesini kullandı.