ABD Kongre binasında eski askerden protesto: İsrail için ölmek istemiyoruz

ABD Kongesi'ndeki protesto ses getirdi. Eski bir Deniz Piyade Çavuşu olan Brian McGuinness, ''İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz. Bu savaşın sebebi İsrail. Amerika, oğullarını ve kızlarını İsrail’e ölüme yollamayı istemiyor.'' diyerek isyan etti ve tepkisini ortaya koydu. Güvenlik güçleri, deniz piyadesini Kongre salonundan zorla çıkardı.